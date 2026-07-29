Dobili ste SMS o povratu poreza? Ni slučajno ga ne otvarajte, evo o čemu se radi

Porezna uprava upozorila je građane na novu smishing kampanju u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao djelatnici Porezne uprave i putem SMS poruka pokušavaju doći do osobnih i financijskih podataka građana.

U lažnim porukama navodi se da primatelj ima pravo na povrat poreza, a od njega se traži da klikne na poveznicu i slijedi daljnje upute. Porezna uprava poziva građane da takve poruke ignoriraju, ne otvaraju poveznice i ne unose svoje podatke.

Prema upozorenju, u ovoj kampanji koristi se lažna internetska domena https://porezna-uprava.info, koja nije službena stranica Porezne uprave.

Što je smishing?

Smishing je oblik internetske prijevare u kojem napadači koriste SMS poruke kako bi žrtvu naveli da otkrije osjetljive podatke, poput korisničkih imena, lozinki, podataka o bankovnim karticama ili OIB-a. Naziv dolazi od spoja riječi SMS i phishing.

Najčešće se porukama stvara osjećaj hitnosti – primjerice, obavještava se o povratu poreza, neplaćenoj kazni, blokiranom računu ili neisporučenom paketu – kako bi korisnik što prije kliknuo na poveznicu.

Što je phishing?

Phishing je širi pojam koji označava pokušaj krađe podataka lažnim predstavljanjem putem e-maila, SMS-a, telefonskih poziva ili lažnih internetskih stranica. Cilj je navesti korisnika da vjeruje kako komunicira s legitimnom institucijom ili tvrtkom, iako se zapravo radi o prevarantima.

Kako prepoznati prijevaru?

Građani bi trebali obratiti pozornost na nekoliko znakova upozorenja:

poruka traži hitnu reakciju ili prijeti posljedicama ako odmah ne postupite;

sadrži poveznicu na nepoznatu ili sumnjivu internetsku adresu;

od vas se traži unos osobnih ili bankovnih podataka;

pošiljatelj se predstavlja kao državna institucija, banka ili dostavna služba, ali adresa ili broj djeluju neuobičajeno;

tekst može sadržavati gramatičke ili pravopisne pogreške.

Kako se zaštititi?

Ako primite sumnjivu poruku:

ne klikajte na poveznice i ne preuzimajte privitke;

ne unosite svoje osobne ili financijske podatke;

provjerite informacije isključivo putem službenih internetskih stranica ili službenih kontakata institucije;

izbrišite poruku i, ako ste nesigurni, prijavite je nadležnim tijelima ili svojoj banci.

Porezna uprava podsjeća da službene obavijesti objavljuje putem svojih službenih komunikacijskih kanala te poziva građane na dodatni oprez kako ne bi postali žrtve internetskih prijevara.