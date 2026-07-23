Dobar nastup cubera iz SDŽ na WCA Europskom prvenstvu u speedcubing

U nizozemskom Arnhemu od 16. do 19. srpnja održano je WCA Europsko prvenstvo u speedcubingu, najveće europsko natjecanje u slaganju Rubikove kocke i srodnih disciplina.

Na prvenstvu je sudjelovalo približno 1.200 natjecatelja iz cijele Europe, a među njima je po prvi put nastupila i hrvatska reprezentacija u kojoj su bila i dva predstavnika Splitsko-dalmatinske županije Bartul Marušić iz Solina i Pave Bošković iz Splita.

Hrvatsku je predstavljalo 14 natjecatelja koji su nastupili u 14 od ukupno 17 službenih disciplina te u ekipnom natjecanju Nations Cup, u kojem su sudjelovale 24 najbolje europske reprezentacije. Uz službeni program, sudionici su se mogli okušati i u neslužbenim disciplinama, među kojima je posebnu pozornost privukla Cube Mile – kombinacija trčanja jedne milje i slaganja četiri Rubikove kocke.

Među hrvatskim predstavnicima najzapaženije rezultate ostvarili su Jakov Srečković i Lana Bedek. Srečković je postavio dva nova hrvatska rekorda, u disciplinama 2x2x2 i 3x3x3 Naslijepo, te ostvario dva plasmana među 20 najboljih natjecatelja. Bedek je nastupila u polufinalu glavne discipline, Rubikove kocke 3x3x3, te zauzela 97. mjesto u konkurenciji većoj od tisuću natjecatelja. Što se tiče nastupa Pave i Bartula obojica su ostvarili nove osobne rekorde u disciplini Pyraminx te plasmane u prvoj trećini poretka čime su pokazali da se mogu nositi s pritiskom nastupa na velikom natjecanju.

Uz Srečkovića, Bedek, Marušića i Boškovića hrvatsku reprezentaciju činili su: David Vujasić, Hana Atalić, Mara Vivien Puljić, Leo Adžijević, Danijel Bajsić, Albert Erdelez, Bruno Ivančić, Roko Mihael Ivić, Jakov Jakšić i Karlo Tretinjak. David Vujasić bio je član ekipe koja je predstavljala Hrvatsku u Nations Cupu, gdje je hrvatska reprezentacija odmjerila snage s reprezentacijom Irske.

Pred našim momcima su sada novi izazovi. Već krajem kolovoza slijedi nastup na WCA Slovenia Nationals u Dobrovi pokraj Ljubljane, a zatim i serija domaćih natjecanja krajem rujna i u listopadu.

Prva dva natjecanja u Zagrebu – Croatian Quiet Championship (27. rujna) na kojem neće biti Pave i Bartula te Petrinji – Croatian Nationals (3. i 4. listopada) već su popunjena, ali se zainteresirani mogu prijavit na listu čekanja ukoliko netko od već prijavljenih natjecatelja odustane, dok su za natjecanje WCA Bibinje open 2026 koje se održava 17. i 18. listopada prijave još uvijek otvorene na https://www.worldcubeassociation.org/competitions/BibinjeOpen2026.

Na natjecanju WCA Bibinje Open očekuje se nastup većeg broja cubera iz Splitsko – dalmatinske županije.