Dobar đir na Dobrom: U petak podržite rad Udruge MoSt

U petak, 23. listopada, od 10 sati, na Trgu Dobri održat će se akcija „Dobar đir na Dobrom”, u sklopu koje će Udruga MoSt predstaviti proizvode iz svoje tiskare.

Na štandovima će posjetitelje dočekati korisnici, volonteri i zaposlenici Udruge, a riječ je o jedinstvenoj prilici za kupnju njihovih proizvoda koji su dostupni isključivo tijekom javnih akcija.

Kupnjom proizvoda građani mogu izravno podržati rad Udruge MoSt. Dio prihoda od prodaje namijenjen je korisnicima Udruge, dok će se dio sredstava iskoristiti za nabavu novih materijala za tisak.

Iz Udruge pozivaju sve zainteresirane da posjete Trg Dobri, upoznaju se s njihovim radom i podrže ovu akciju.