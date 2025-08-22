Do rujna otežan promet u Žrnovnici zbog radova na sustavu odvodnje i vodoopskrbe

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“.

Na križanju ulica Ante Starčevića, Brdina i Gaminica u tijeku su radovi u dužini od 80 m, te se za vrijeme izvođenja radova ulica zatvara za sav promet, osim za vozila gradilišta i stanara. Zbog radova na ulici Ante Starčevića u Žrnovnici, dio prometa je preusmjeren prema naselju Kučine. Planirani završetak radova na križanju je 23.08.2025.g. u 16h. nakon čega će se promet dijelom ulica Ante Starčevića i Gaminica odvijati jednim trakom. Odvijanje prometa regulirati će se u oba smjera izmjenično korištenjem semafora namijenjenim za privremenu regulaciju prometa.

Na dijelu ulice Ante Starčevića od k.br.1 do k.br.86 će biti onemogućeno odvijanje prometa zbog pripreme asfaltiranja navedene dionice. Stanarima će biti omogućen dolazak do kuća. Planirani završetak radova asfaltiranja navedene dionice je do 05.09.2025.g.

"Molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova", poručuju iz ViK-a.