Do posljednjeg daha zajedno: Na Elbrusu pronađena i Macika, planinarska mačka Alme i Denisa

Tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo petero planinara iz Bosne i Hercegovine, dobila je još jednu iznimno tužnu dimenziju. Zajedno s Almom i Denisom Okanovićem pronađena je i njihova mačka Macika, koja ih je godinama pratila u brojnim planinarskim pustolovinama.

Pronađena u ruksaku svojih vlasnika

Kako piše Klix.ba, spasilačke ekipe pronašle su Maciku u ruksaku, zajedno s Almom i Denisom. Izvori tog portala potvrdili su da je mačka pronađena i ukopana s poštovanjem, nakon što su pojedini ruski mediji prethodno objavili da nije pronađena. Macika za bračni par Okanović nije bila samo kućni ljubimac, već punopravni član obitelji i njihova nerazdvojna planinarska suputnica. Ostala je uz njih sve do posljednjeg trenutka.

Osvojila vrhove više od 3000 metara

Alma i Denis udomili su Maciku prije više godina, nakon čega je njihov neobični trojac počeo zajedno obilaziti planine, šume i brojne vrhove. Macika se s vremenom pokazala kao prava planinarska mačka te je osvajala i vrhove više od 3000 metara nadmorske visine. Zajedno su prošli gotovo sve značajnije planinske predjele Bosne i Hercegovine i regije, a putovali su i diljem Europe. Na fotografijama je Macika često pozirala na ramenima svojih vlasnika, u ruksaku ili na osvojenim vrhovima.

Tisuće ljudi pratile njihove pustolovine

Njihove avanture na društvenim je mrežama pratilo nekoliko tisuća ljudi, okupljenih oko Facebook zajednice "Trio Fantastiko". Posljednje fotografije prije tragedije prikazivale su Maciku tijekom aklimatizacije na Elbrusu, gdje je ponovno bila uz Almu i Denisa. Priča o Maciki, Almi i Denisu ostat će bolan simbol neraskidive povezanosti čovjeka i životinje, ali i podsjetnik na tragediju koja je ugasila živote zaljubljenika u planine.