Do besplatnog izleta za cijeli razred još se stigne: Dalmatinski osnovci do kraja listopada mogu prijaviti svoje ideje

Što je djeci najljepše u Dalmaciji? More i otoci, planine i rijeke, gradovi i sela, stara baština, sport, druženje ili neko sasvim njihovo mjesto za koje odrasli možda nikada nisu čuli? Odgovor na ovo pitanje ponovno se traži u kreativnom natječaju „Dalmacija iz školske klupe“, koji je 1. listopada pokrenula splitska putnička agencija Eklata.

Natječaj je namijenjen učenicima osnovnih škola iz Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, a ni ovoga puta ne natječu se pojedinci. Rad stvaraju razredna odjeljenja, što znači da do najbolje ideje treba doći zajedno: dogovorom, maštom i podjelom zadataka.

Jedni crtaju, drugi snimaju

Učenici nižih razreda svoj će doživljaj Dalmacije predstaviti kroz kreativni plakat, dok učenici viših razreda trebaju snimiti video u trajanju do dvije minute.

Tema je dovoljno široka da svaka škola može pronaći vlastitu priču: od prirodnih i kulturnih posebnosti kraja u kojem žive do sporta, putovanja, povijesti i svega onoga što učenici povezuju sa svojim zavičajem.

Ova inspirativna inicijativa pokrenuta je 2025. kako bi potaknula maštovitost i razmišljanje o zavičaju te ojačala međusobne veze učenika, ne samo u učionici nego i kroz zajednička iskustva na izletima.

„Učenici moraju zajedno smisliti ideju, podijeliti zadatke i napraviti nešto iza čega će svi stati. Dalmacija im je pritom zajednička tema, ali svaka je škola može ispričati na potpuno svoj način“, kaže Iva Đilanović, voditeljica projekta iz Eklate.

Ideja je da školska klupa ne bude kraj priče

Natječaj je povezan i s onime čime se Eklata već godinama bavi - školskim putovanjima. Za dva razreda čiji radovi osvoje najviše bodova slijedi atraktivna nagrada, besplatan jednodnevni izlet za cijeli razred.

Po jedan pobjednički razred iz kategorije nižih i viših razreda moći će samostalno kreirati izlet na jednu od dalmatinskih destinacija putem Eklatine platforme izlet.hr i svoj nagrađeni projekt pretvoriti u zajednički dan izvan učionice.

„Iz potrebe da školama, učiteljima i roditeljima olakša organizaciju izleta nastala je naša platforma izlet.hr, na kojoj se školsko putovanje može složiti prema destinaciji i sadržajima u samo par klikova“, ističe Iva Đilanović.

Žiri bira najkreativnije

Vrijeme za prijavu polako istječe. Radove je potrebno poslati najkasnije do 30. listopada u 12 sati, nakon čega će ih ocijeniti stručni žiri sastavljen od članova Eklate i predstavnika medijskog partnera projekta.

Pri izboru najboljih radova gledat će se prije svega kreativnost, originalnost i način na koji su učenici povezali temu Dalmacije sa svojim školskim i zavičajnim iskustvom.

Sudjelovati mogu razredna odjeljenja osnovnih škola iz četiri navedene dalmatinske županije, uz suglasnost razrednika, škole te roditelja, odnosno skrbnika učenika.

Detalji o prijavi, rokovima, načinu slanja radova i ostalim pravilima natječaja nalaze se na mrežnim stranicama turističke agencije Eklata, a pobjedničke radove iz natječaja iz 2025. godine može pogledati ovdje.