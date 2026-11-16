Za dalmatinske gradove i općine koji planiraju gradnju stanova za mlade obitelji otvorena je nova mogućnost financiranja. Splitsko-dalmatinska županija nudi do 130.000 eura po prijavitelju za projekte koji bi mladima trebali olakšati rješavanje stambenog pitanja. Javni poziv otvoren je 19. listopada, a prijave se primaju do 11. prosinca 2026. godine.

Riječ je o programu kojim Županija želi potaknuti lokalne samouprave na aktivnije rješavanje stambenih potreba mladih. Međutim, uspjeh mjere ovisit će o tome koliko gradova i općina već raspolaže odgovarajućim zemljištem, nekretninama ili potrebnom dokumentacijom. Upravo je to pitanje osobito zanimljivo za Dalmatinsku zagoru, otoke i priobalje, gdje se stambene potrebe i mogućnosti razvoja znatno razlikuju.

Pet načina za dobivanje županijskog novca

Javni poziv predviđa pet modela sufinanciranja, što znači da se potpora ne odnosi isključivo na izgradnju novih stanova. Gradovi i općine mogu prijaviti kupnju odgovarajuće nekretnine ili građevinskog zemljišta, izradu geodetske i projektne dokumentacije, rekonstrukciju postojećih stambenih zgrada te gradnju novih stambenih jedinica na nekretninama u njihovu vlasništvu ili vlasništvu Republike Hrvatske.

Peti model omogućuje sufinanciranje provedbe projekata stambenog zbrinjavanja koji se temelje na odlukama lokalnih samouprava ili ugovorima sklopljenima s javnopravnim tijelima. Time se otvara prostor i za različite oblike lokalne stambene politike, pod uvjetom da su u skladu s propisanim pravilima.

Poziv se odnosi na projekte koji su provedeni ili će biti provedeni do kraja 2026. godine. Važno je naglasiti da odobravanje potpore nije automatsko, nego ovisi o ispunjavanju uvjeta, ocjeni prijave i raspoloživim proračunskim sredstvima.

Važno: Novac se ne isplaćuje izravno mladim obiteljima

Iako je krajnji cilj programa pomoći mladima u rješavanju stambenog pitanja, na ovaj javni poziv ne mogu se izravno prijavljivati građani. Pravo prijave imaju isključivo gradovi i općine s područja Splitsko-dalmatinske županije, a oni trebaju pripremiti i provesti odgovarajući stambeni projekt.

Svaki prijavitelj može podnijeti više prijava, pri čemu jedna prijava obuhvaća jedan model financiranja. Ipak, ukupan iznos pomoći jednom gradu ili općini ograničen je na 130.000 eura, bez obzira na broj podnesenih prijava. Poziv također ne predviđa avansne isplate, nego je za isplatu potrebna dokumentacija kojom se dokazuje provedba projekta.

Prednost imaju slabije razvijeni gradovi i općine

Prema uvjetima javnog poziva, posebna prednost daje se lokalnim samoupravama koje pripadaju potpomognutim područjima od I. do IV. razvojne skupine. Riječ je o kriteriju kojim se želi dodatno potaknuti ulaganja u slabije razvijene dijelove Županije, gdje bi dostupnije stanovanje moglo pridonijeti zadržavanju mladog stanovništva.

No sama pripadnost potpomognutom području nije dovoljna. Gradovi i općine moraju imati lokalni program stambenog zbrinjavanja ili odgovarajuće odluke i druge akte, a potrebu za stanovanjem mladih trebaju potkrijepiti anketama, statističkim podacima ili drugim dokazima. Potrebna je i odgovarajuća dokumentacija o nekretninama, prostornoplanskoj namjeni zemljišta te, ovisno o modelu, dozvolama i drugim pripremnim dokumentima.

Prijavljeni projekt može ostvariti najviše 75 bodova, a o dodjeli sredstava odlučuje se nakon obrade i ocjene pristiglih prijava.

Tko je već sudjelovao? Hrvace, Trilj, Gradac, Vis, Milna...

Da program nije potpuno nov, potvrđuju podaci iz prethodnih godina. Prema službenoj objavi Splitsko-dalmatinske županije od 8. prosinca 2025., za provedbu programa tijekom 2024. i 2025. godine bilo je osigurano ukupno 850.000 eura. Za 2024. godinu sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 eura dodijeljena su Općini Hrvace, Gradu Trilju i Općini Gradac za kupnju zemljišta.

U prosincu 2025. potpisano je još osam sporazuma s lokalnim samoupravama. Među njima su Gradac, Cista Provo, Milna, Prgomet, Vis, Lovreć, Lokvičići i Trilj, a projekti su obuhvaćali kupnju zemljišta, izradu dokumentacije, gradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica.

Zanimljivo je da Županija u objavi govori o ukupno 11 uključenih lokalnih samouprava, no usporedba objavljenih popisa pokazuje da se Trilj i Gradac pojavljuju u oba ciklusa. Na popisima se tako nalazi devet različitih gradova i općina, dok se broj 11 dobiva zbrajanjem triju korisnika iz 2024. i osam sporazuma iz 2025. godine.

Ti podaci pokazuju da među dosadašnjim sudionicima ima lokalnih samouprava iz Zagore, priobalja i otočnog dijela Županije. Ipak, riječ je o prethodnim ciklusima programa, a ne o potvrđenom popisu prijavitelja na aktualni poziv za 2026. godinu.

Ključno pitanje: Tko ima spremne projekte, a tko tek planira gradnju?

Novi županijski poziv otvara i važna pitanja za dalmatinske gradove i općine. Koliko ih trenutačno ima zemljište namijenjeno stambenoj gradnji, koliko već raspolaže projektnom dokumentacijom, a koliko je pripremilo konkretne programe kojima bi mladim obiteljima omogućili dostupnije stanovanje? Posebno je zanimljivo vidjeti hoće li interes biti veći u Dalmatinskoj zagori, na otocima ili u priobalnim sredinama.

Za stvarnu procjenu učinka programa neće biti dovoljno znati samo koliko je novca dodijeljeno. Važni će biti i podaci o tome koliko je projekata doista realizirano, koliko je stambenih jedinica izgrađeno ili obnovljeno te koliko je mladih osoba i obitelji u konačnici uspjelo riješiti stambeno pitanje.

Rok za prijave istječe 11. prosinca 2026. godine. Dokumentacija se podnosi neposredno u pisarnici Splitsko-dalmatinske županije ili preporučenom poštom, a cjelokupni uvjeti i obrasci objavljeni su na službenim županijskim stranicama.

U konačnici, županijskih 130.000 eura može biti važna financijska pomoć lokalnim projektima. No hoće li ona završiti u kupnji zemljišta, projektnoj dokumentaciji ili konkretnim stanovima za mlade, ovisit će prije svega o pripremljenosti gradova i općina te provedbi njihovih stambenih programa.