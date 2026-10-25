Dmytro zračnim akrobacijama osvojio Fabijanov Zlatni gumb!

Dmytro Onyshchenko iz Ukrajine predstavio se spektakularnim zračnim akrobacijama kojima je podigao cijeli žiri Supertalenta na noge! Nevjerojatnom snagom, fleksibilnošću i preciznošću izvodio je zahtjevne figure na užetu, a njegov nastup nikoga nije ostavio ravnodušnim, piše Nova TV.

Dmytrova majka ujedno je i njegova trenerica, a mladi akrobat u Kijevu svakodnevno trenira i do šest sati. Čak ni nestanci struje ne zaustavljaju ga u treniranju jer tada vježba uz svjetlost lampiona.

"Dmytro, ovo je spektakularno! Ja sam bez riječi", poručio mu je Fabijan, dok je Martina istaknula kako je njegova izvedba bila na svjetskoj razini. Bilman se složio s njom te pohvalio način na koji Dmytro predstavlja svoju vještinu.

Fabijan nije skrivao koliko ga je mladi akrobat impresionirao. "Večeras si letio i zlatni dječak zaslužuje zlato!", poručio mu je prije nego što je pritisnuo Zlatni gumb i omogućio mu izravan prolazak u polufinale!

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