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Djevojka (24) osumnjičena za krađu 500 eura iz skladišta trgovine

Protiv osumnjičene podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na štetu obrta sa sjedištem u Šibeniku.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrđena je sumnja da je osumnjičena 24-godišnjakinja početkom rujna 2026. godine iz skladišta trgovine u Drnišu otuđila novčani iznos od 500 eura te se protiv nje podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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