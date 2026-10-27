Djevojka (24) osumnjičena za krađu 500 eura iz skladišta trgovine

Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na štetu obrta sa sjedištem u Šibeniku.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrđena je sumnja da je osumnjičena 24-godišnjakinja početkom rujna 2026. godine iz skladišta trgovine u Drnišu otuđila novčani iznos od 500 eura te se protiv nje podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.