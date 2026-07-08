Djevojka (19) se bori za život: Popela se na konstrukciju gola, pa ostala zarobljena ispod njega

Teška nesreća dogodila se u ponedjeljak navečer u mjestu Donji Vukojevac na području Lekenika, gdje je 19-godišnjakinja zadobila ozljede opasne po život.

Prema prvim informacijama, djevojka se u jednom trenutku popela na metalnu konstrukciju nogometnog gola. Konstrukcija se potom iz zasad neutvrđenog razloga prevrnula, pri čemu je 19-godišnjakinja pala na betonsku podlogu, a sam gol završio na njoj.

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Hitno je prevezena u Opću bolnicu Sisak, gdje su liječnici utvrdili da je zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život.

Policija je na mjestu događaja provela očevid, a nakon završetka svih izvida nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno izvješće o utvrđenim okolnostima događaja.