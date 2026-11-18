Bio je 19. studenoga 1991. godine. Dan nakon sloma obrane Vukovara, grad koji je gotovo tri mjeseca odolijevao napadima pretvoren je u ruševine. Njegovim ulicama prolazile su kolone iscrpljenih, prestrašenih i protjeranih stanovnika.

Među njima bila je i šestogodišnja Željka Jurić.

Na sebi je imala plavi kaputić, a niz lice su joj tekle suze. U jednom trenutku kamera britanskog BBC-a zabilježila je njezin pogled. Snimka je obišla svijet, a kadar uplakane djevojčice postao je jedan od najsnažnijih simbola vukovarske tragedije.

U toj slici nije bilo potrebe za velikim riječima. Jedno dječje lice govorilo je o strahu, izgubljenom domu, prekinutom djetinjstvu i tragediji koja je pogodila tisuće obitelji.

Djetinjstvo koje je ostalo u 1991. godini

Željka je imala samo šest godina kada je rat promijenio njezin život. Umjesto igre, škole i bezbrižnog odrastanja, njezino su djetinjstvo obilježili granatiranje, strah i neizvjesnost.

U kasnijim svjedočanstvima prisjećala se kako su branitelji obilazili djecu, donosili im slatkiše i pokušavali ih zaštititi od ratne stvarnosti.

No posljednji dani Vukovara donijeli su prizore koje nijedno dijete ne bi smjelo vidjeti.

Nakon pada grada, Željka je s majkom te četvero braće i sestara odvedena u Srijemsku Mitrovicu, a potom su završili u Zagrebu, gdje su godinama živjeli kao prognanici.

Godinama poslije, prisjećajući se tih dana, izgovorila je riječi koje najbolje opisuju težinu njezina iskustva:

„Moje djetinjstvo je ostalo zaključano u 91. godini.”

Ta rečenica govori o onome što fotografija ne može pokazati. O godinama koje su uslijedile, odrastanju daleko od vlastitoga doma i uspomenama koje su ostale zarobljene u jednom ratnom studenome.

Jedna fotografija, tisuće neispričanih dječjih sudbina

Fotografija djevojčice u plavom kaputiću postala je simbol stradanja djece u Domovinskom ratu.

Svijet je vidio njezine suze, ali iza tog prizora stajale su tisuće djece koja su tijekom rata ostala bez doma, roditelja, prijatelja i sigurnosti.

Neka od njih nikada nisu dočekala mir.

Željkina fotografija ostala je trajno svjedočanstvo o tome kako rat izgleda očima djeteta. Bez političkih govora i vojnih analiza, samo s licem šestogodišnje djevojčice koja nije razumjela zašto mora napustiti svoj grad.

I upravo je u tome bila njezina snaga.

Dok su svijet obilazile snimke razorenih kuća, tenkova i spaljenih ulica, pogled djevojčice u plavom kaputiću pokazao je ljudsku stranu vukovarske tragedije.

Plavi kaputić ostao je uspomena na izgubljeno djetinjstvo

Željka je odrasla, zasnovala obitelj i postala majka. No njezina povezanost s Vukovarom i onim što je proživjela nikada nije nestala.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je njezina kći Maja odjenula isti plavi kaputić koji je Željka nosila u studenome 1991. godine.

Dva djetinjstva, odvojena desetljećima, povezala su se jednim komadom odjeće.

Za Željku je taj kaputić ostao mnogo više od uspomene. Postao je simbol svega što je rat oduzeo njezinoj generaciji, ali i podsjetnik na život koji se, unatoč tragediji, nastavio.

Svoje iskustvo pretočila je i u poeziju, među ostalim u zbirci Moja rijeka suza, nastojeći riječima sačuvati uspomenu na ono što je proživjela.

Od djevojčice sa snimke do čuvarice sjećanja

Željka Jurić Mitrović nije ostala samo lice s povijesne snimke. Tijekom godina javno je govorila o ratnim iskustvima i važnosti očuvanja sjećanja na stradalu djecu.

Njezina životna priča pretočena je i u dokumentarni film Plavi kaputić – 30 godina poslije, premijerno prikazan 2021. godine.

Posebno mjesto u njezinu djelovanju zauzima projekt Kuće sjećanja „Plavi kaputić”, zamišljen kao prostor posvećen djeci ubijenoj tijekom Domovinskog rata.

Željka je tako vlastitu bol i prepoznatljivost pretvorila u nastojanje da se čuju i priče djece čija lica nikada nisu dospjela pred televizijske kamere.

Trideset i pet godina poslije, suze djevojčice u plavom kaputiću nisu zaboravljene

Danas, 35 godina nakon pada Vukovara, snimka uplakane djevojčice i dalje izaziva snažne emocije.

Ona podsjeća na studeni 1991., na kolone prognanika, razorene domove i tisuće ljudi kojima je rat zauvijek promijenio živote.

Ali podsjeća i na nešto još važnije – na djetinjstva koja su nasilno prekinuta.

Željka Jurić Mitrović danas je odrasla žena, supruga i majka. Ipak, u kolektivnom sjećanju ostala je ona šestogodišnja djevojčica koja je u plavom kaputiću, uplakana, koračala ulicama razorenoga Vukovara.

Njezina fotografija obišla je svijet, ali njezina priča nije završila onoga dana kada je kamera zabilježila suze na njezinu licu.

Nastavila se kroz godine progonstva, povratak, obitelj, pisanje i nastojanje da se ne zaborave oni koji nisu imali priliku odrasti.

Jer iza jedne od najpoznatijih slika Domovinskog rata ne stoji samo simbol Vukovara.

Stoji djevojčica kojoj je rat oduzeo djetinjstvo, ali joj nije uspio oduzeti glas.