Djevojčica nožem napala dvije učenice u Tuzli: Policija objavila detalje

Šokantan događaj potresao je susjednu Bosnu i Hercegovinu. U školi u Gornjoj Tuzli jedna djevojčica nožem je izbola druge dvije.

Potvrđeno je to iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Oko 9:25 PU Tuzla / PS Istok zaprimila je prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle čuje galama. Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica (2011. godište), nanijela ozljede hladnim oružjem drugim dvjema djevojčicama (2012. godište), piše Dnevni avaz.

One su vozilom hitne pomoći prevezene u bolnicu u Tuzli, gdje im je pružena liječnička pomoć, te je u tijeku utvrđivanje težine ozljeda. Ozlijeđene djevojčice, prema trenutačnim informacijama, nisu životno ugrožene, dok je djevojčica koja ih je napala pod nadzorom policije.

O događaju je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi očevidom na mjestu događaja. Očevid i druge potrebne radnje izvršit će policijski službenici, naveli su iz MUP-a.