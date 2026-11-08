Djevojčica (9) iz Hrvatske rasplakala se zbog djece u Africi, a onda napravila nešto predivno: "Mama, teško mi je što je njima teško"

- Zamisli da dođeš u školu i tvoja škola nema knjižnicu. Zamisli da ne možeš normalno pojesti ručak jer tvoja škola nema blagovaonicu. Da se ne možeš vani igrati sa svojim prijateljima jer nema igrališta. Ja ne moram zamišljati, bila sam tamo - rekla je u emotivnom videu koji je posebno pripremila za svoju humanitarnu akciju Lena Barać Petričušić (9) iz Dugog Sela, piše 24sata.

Pomogla joj je majka i otkrila nam detalje njihova boravka u Africi koji su Lenu inspirirali da pomogne mališanima.

- Lena je usred Afrike plakala i govorila mi: 'Mama, meni je tako teško što je njima teško'. Bila je neutješna. A onda sam joj rekla: 'Slušaj, možeš nastaviti plakati ili im pokušati pomoći. Ti biraš'. I kao da se tad nešto u njoj pokrenulo - rekla je Antonija Petričušić, mama male Lene.

Njihov posjet Africi proteklog ljeta pretvorio se u pravu avanturu. Lenina je majka, kaže, oduvijek sanjala da će svoju djecu odvesti na safari u Afriku. U lipnju se za to pružila prilika i obitelj je otputovala.

Osim nezaboravnog iskustva s mnogim egzotičnim životinjama s kojima su se susreli na safariju, do pravog preokreta na putovanju došlo je kad su posjetili Nacionalni muzej Nairobija u Keniji.

Baš u isto vrijeme muzej su posjetili i školarci iz jednog maloga kenijskog sela, koji su došli na izlet. Bili su približno iste dobi kao Lena. Upoznala je djevojčice i dječake iz škole St. John Bosco Kiamuiru Primary and Junior School iz mjesta Kiamuiru, nedaleko od grada Nyerija i oko 150 kilometara od Nairobija.

Lenina kosa u centru pažnje

Ugledavši Lenu i njezinu obitelj, počeli su ih znatiželjno promatrati, a potom im i prilaziti. Govorili su solidno engleski i pitali Lenu smiju li joj dotaknuti kosu. Rekli su joj da nikad nisu uživo vidjeli bijele ljude, a posebno im je bila zanimljiva njezina kosa jer se toliko razlikovala od njihove.

- Nije mi uopće bilo nelagodno dok su mi dirali kosu. Ja sam već znala kakva je na dodir njihova jer sam crnu djecu upoznala prije par godina kad smo bili u Americi. Neko smo vrijeme tamo i živjeli. Zato sam samo pustila njih da istražuju. Bilo je zabavno, ali kasnije sam se rastužila kad sam čula kako imaju loše uvjete u školi i kako žele obično igralište, a mi ih tu imamo na svakom koraku - iskrena je Lena.

Majka je izuzetno ponosna na nju i njenu empatiju.

- U jednom trenu deseci ruku bili su na njezinoj glavi. Rekla sam joj da se slobodno može odmaknuti ako joj je dosta i ako joj je sve to previše, ali sve im je dopustila. I oni su nju zanimali jednako kao ona njih. Počela je razgovarati s njima i doznala da njihova škola ne izgleda ni upola lijepo kao njezina te da se njihovo školovanje potpuno razlikuje od njezina. Kasnije se u to i uživo uvjerila jer smo ih otpratili do njihove škole - rekla je majka.

Prizori koji slamaju srce

Susret s djecom bio je tek početak. Obitelj je tijekom boravka u Keniji vidjela i prizore koji su ih duboko potresli. Za njihovim je automobilom trčalo golo dijete i molilo da mu nešto bace iz vozila, a na ulicama su susretali i skupine djece koja su prosila. Sve je to na Lenu ostavilo snažan dojam.

Čim su se vratili u Dugo Selo, uz majčinu pomoć počela je razrađivati plan pomoći djeci koju je upoznala. Nije željela pokretati akciju napamet nego pomoći upravo onima čije je priče čula i čije je potrebe upoznala. Majka je zadržala kontakt s njihovim učiteljem, pa su mogle doznati što je školi najpotrebnije.

Tako je nastala humanitarna akcija "Djeca Dugog Sela za djecu Kenije", s ciljem prikupljanja 3000 eura za školu St. John Bosco Kiamuiru. Novac je namijenjen poboljšanju uvjeta obrazovanja, nabavi školskog pribora te omogućavanju dodatnih obrazovnih i slobodnih aktivnosti djeci čije obitelji takve sadržaje teško mogu financirati.

Lena je sama izradila plakate kojima je pozvala druge da se uključe. Njezina je inicijativa stigla do obje dugoselske osnovne škole, čija su ulazna vrata postala mjesta na kojima se moglo doznati više o akciji. U prikupljanje pomoći uključili su se učenici, cijeli razredi, roditelji, učitelji, građani Dugog Sela, ali i ljudi iz drugih dijelova Hrvatske. Prema podacima koje je obitelj podijelila, prikupljeno je 3400 eura, koji su doznačeni kenijskoj školi.

Velika podrška oko humanitarne akcije

- U početku se bojala izaći s tom idejom pred učenike i učitelje. Mislila je da će joj se djeca rugati, ali to se nije dogodilo. Svi su je podržali. Akcija je bila iznimno uspješna. Neki su uplatili po dva, tri ili deset eura, a jedna je osoba uplatila čak 400 eura - kaže Antonija.

Podršku joj je pružila i njezina učiteljica Marija Gorički iz Osnovne škole Ivana Benkovića. Istaknula je kako Lena i inače rado pokreće nove ideje u razredu te da je posebno vrijedno što je svoju empatiju pretvorila u konkretno djelovanje. Upravo je to, smatra učiteljica, način na koji se kod djece razvijaju osjećaj solidarnosti i želja da pomognu drugima.

Nakon što se vratila u Hrvatsku, prijateljima iz razreda prepričala je sve o svojem posjetu školi u Kiamuiruu. Lena je ondje vidjela koliko su uvjeti u kojima njezini novi prijatelji uče drukčiji od onih na koje se naviknula u Hrvatskoj. Škola se nalazi usred kukuruzišta, a kako je opisala, njezina zgrada jedva da ima krov. Taj je prizor dodatno učvrstio njezinu želju da pomogne.

- Nakon svega u Africi zahvalna sam za sve što imam. Sretna sam i što sam sve to mogla ispričati prijateljima i mislim da je svatko iz te priče nešto mogao naučiti. Nadam se da će se mnogi odlučiti na pomaganje kad god mogu i kome god mogu - rekla je Lena.

Najljepša poruka je već stigla

A prijateljstvo koje je počelo u muzeju nije završilo povratkom u Hrvatsku. Lena i djeca iz Kenije ostali su u kontaktu preko učitelja, a iz njihove su škole najavili da će joj za Božić poslati zajedničku čestitku. Tako će se dječje prijateljstvo nastaviti unatoč tisućama kilometara koje ih dijele. A najljepša poruka došla je baš ovih dana. Iz škole su javili da su primili novac i da počinju gradnju igrališta. Kad ga dovrše, poslat će Leni fotografije.

Možda Lena još ne može promijeniti svijet, ali je pokazala da za prvi korak nije potrebno biti velik, bogat ni moćan. Dovoljno je primijetiti da je nekome teško i odlučiti da nam zbog toga neće biti svejedno. Njezina priča počela je suzama u Africi, a nastavila se akcijom koja je povezala djecu, roditelje, škole i ljude iz cijele Hrvatske. Lena je poručila i da joj ovo neće biti posljednja humanitarna akcija. Čim se pruži prilika, dodala je, spremna je ponovno učiniti dobro djelo i pomoći bilo kome.