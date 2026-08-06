DJETINJSTVO POD PRITISKOM EKRANA: Ugledni pedijatar na Drveniku Velikom otkriva zašto je odrastanje na otoku velika prednost

U prostorijama Mjesnog odbora Drvenik Veliki u subotu će se, s početkom u 18 sati, održati javno predavanje pod nazivom "Izazovi zdravlju djece u suvremenom svijetu ili zašto odrastati na Drveniku". Predavanje će održati prof. dr. sc. Julije Meštrović, istaknuti stručnjak za intenzivnu pedijatriju i hitnu medicinu djece, koji će govoriti o izazovima s kojima se suočavaju djeca i roditelji u vremenu ubrzanog života, promijenjenih životnih navika i snažnog utjecaja tehnologije.

Stare bolesti zamijenili novi zdravstveni problemi

Zdravstveni izazovi djece posljednjih desetljeća znatno su se promijenili. Dok su bolesti povezane s infekcijama i pothranjenošću u velikoj mjeri suzbijene, sve su prisutniji problemi povezani sa suvremenim načinom života.

Nepravilna prehrana, nedostatak tjelesne aktivnosti, kronične bolesti, psihičke poteškoće, usamljenost i poremećaji ponašanja postaju sve češći dio odrastanja. Poseban izazov predstavlja sve veća izloženost djece digitalnim tehnologijama, koje utječu na njihove navike, odnose, koncentraciju i cjelokupan razvoj. Meštrović će tijekom predavanja pokušati odgovoriti na pitanje kako takve promjene utječu na tjelesno, emocionalno i kognitivno zdravlje djece te što roditelji, škole, zdravstveni djelatnici i lokalne zajednice mogu učiniti kako bi djeci omogućili kvalitetnije odrastanje.

Priroda, igra i zajednica kao zaštita dječjeg zdravlja

Poseban naglasak bit će stavljen na važnost slobodne igre, boravka u prirodi, druženja te zajedničkih aktivnosti s obitelji i lokalnom zajednicom. U vremenu kada užurbanost i digitalni sadržaji sve snažnije oblikuju djetinjstvo, upravo život u manjim sredinama može djeci ponuditi ono što im često nedostaje u velikim gradovima – više prostora za kretanje, neposredniji kontakt s prirodom, osjećaj pripadnosti zajednici i kvalitetnije međuljudske odnose. Odrastanje na otoku zbog toga ne mora predstavljati nedostatak, već značajnu prednost za zdravlje i kvalitetu života djece.

Jedan od vodećih hrvatskih pedijatara

Prof. dr. sc. Julije Meštrović jedan je od vodećih hrvatskih stručnjaka za pedijatrijsku intenzivnu i hitnu medicinu.

Osnivač je Jedinice intenzivnog liječenja djece i Zavoda za intenzivnu pedijatriju KBC-a Split, kao i Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za pedijatrijsku hitnu medicinu. Obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskog pedijatrijskog društva te visoke funkcije u Europskom pedijatrijskom društvu. Autor je brojnih znanstvenih radova i sveučilišnih udžbenika, voditelj međunarodnih edukacija iz hitne pedijatrije te dobitnik niza domaćih i međunarodnih priznanja za stručni, znanstveni i nastavnički rad.

Predavanje otvoreno svim zainteresiranima

Predavanje je namijenjeno roditeljima, bakama i djedovima, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim djelatnicima, kao i svima koji žele bolje razumjeti izazove s kojima se djeca i mladi suočavaju u današnjem društvu. Tema predavanja nadilazi granice Drvenika Velikog jer otvara jedno od ključnih pitanja suvremenog društva – kako djeci osigurati zdravije i sretnije odrastanje u vremenu digitalnih izazova, nedostatka kretanja i sve većeg udaljavanja od prirode.

Za posjetitelje koji dolaze iz Trogira trajekt Jadrolinije prema Drveniku Velikom polazi u 16 sati, čime je osigurano dovoljno vremena za dolazak na predavanje. Povratna trajektna linija s Drvenika Velikog prema Trogiru polazi u 19:25 sati, neposredno nakon završetka programa.