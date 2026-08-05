"Djetetu se u par minuta mijenja horoskop": Objava rodilje izazvala lavinu komentara i nevjericu građana

Jedna naizgled jednostavna objava u Facebook grupi posvećenoj trudnoći i porodu izazvala je pravu lavinu komentara, reakcija i rasprava. Anonimna članica napisala je kako je nedavno rodila u Petrovoj bolnici, ali da nije sigurna je li u medicinskoj dokumentaciji navedeno točno vrijeme rođenja njezina djeteta. Razlog njezine zabrinutosti posebno je privukao pozornost korisnika društvenih mreža. "U vrijeme rođenja koje su napisali djetetu se mijenja horoskop u tih par minuta", navela je majka, nakon čega je upitala koliko vremena približno prođe od trenutka kada beba izađe do trenutka kada je majka dobije u naručje.

Rasprava se brzo pretvorila u mješavinu humora...

Objava je u kratkom vremenu prikupila brojne komentare i reakcije. Dok su pojedini članovi pokušali ozbiljno odgovoriti i objasniti kako se bilježi vrijeme rođenja, drugi nisu skrivali iznenađenje što je upravo horoskopski znak postao razlog preispitivanja podataka iz rodilišta. Snimka objave počela se dijeliti i izvan same grupe, a našoj redakciji poslali su je brojni čitatelji, uglavnom uz poruke nevjerice. Rasprava se brzo pretvorila u mješavinu humora, kritika i pitanja o tome zbog čega je nekim roditeljima astrološki znak toliko važan.

Točno vrijeme rođenja u pravilu se evidentira u medicinskoj dokumentaciji, dok trenutak u kojem majka primi dijete u naručje može ovisiti o tijeku poroda, zdravstvenom stanju majke i djeteta te potrebnim liječničkim postupcima. Ipak, sudeći prema broju komentara i reakcija, pitanje anonimne rodilje još će neko vrijeme zabavljati, ali i dijeliti korisnike društvenih mreža.