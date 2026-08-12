Djelomična pomrčina sunca vidljiva je iz Hrvatske, pogledajte spektakularne prizore

Na nebu iznad Hrvatske upravo se može pratiti djelomična pomrčina Sunca. Mjesec je počeo prelaziti preko Sunčeva diska, stvarajući prizor koji će biti posebno dojmljiv u večernjim satima, neposredno prije zalaska Sunca.

Pomrčina je u većini hrvatskih gradova počela oko 19.25 sati, a točan trenutak i stupanj zaklonjenosti ovise o lokaciji. Najizraženija će biti u zapadnim dijelovima zemlje – primjerice, iz Poreča će biti zaklonjeno gotovo 90 posto Sunčeva diska, dok će u Rijeci biti zaklonjeno oko 85 posto. U Splitu će Mjesec prekriti nešto više od polovice Sunčeva diska.

Posebnost ovog događaja je upravo u tome što se odvija vrlo nisko nad horizontom. Zbog toga će oni koji imaju otvoren pogled prema zapadu moći vidjeti Sunce kako zalazi dok ga Mjesec još uvijek djelomično prekriva, što bi moglo stvoriti posebno atraktivne prizore.

Dok je u Hrvatskoj pomrčina djelomična, potpuna faza ovog velikog astronomskog događaja vidljiva je na području kroz koje prolazi pojas totaliteta, među ostalim na Islandu i u dijelovima Španjolske.

Važno je pritom zaštititi oči. U Sunce se ne smije gledati izravno bez odgovarajuće zaštite. Za promatranje treba koristiti certificirane naočale za pomrčinu ili odgovarajuće solarne filtre, dok obične sunčane naočale nisu dovoljna zaštita.

Ako imate otvoren pogled prema zapadu, upravo je pravo vrijeme da pogledate prema horizontu i pokušate uhvatiti ovaj rijedak nebeski prizor.