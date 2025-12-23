Djed Božićnjak dolazi na splitska klizališta: Čarolija za najmlađe na Badnjak

Blagdanska čarolija na splitskim klizalištima dobiva svoj vrhunac – ove godine, na Badnjak, 24. prosinca, najmlađe klizače razveselit će dolazak Djeda Božićnjaka!

Tradicionalni gost koji donosi radost i darove, Djed Božićnjak, svojim će posjetom dodatno uljepšati blagdanske trenutke i stvoriti nezaboravnu atmosferu.

Djed Božićnjak će posjetiti:

• Klizalište Mertojak u 12:00 sati

• Klizalište Prokurative u 13:00 sati

Klizališta, koja je osmislila i proizvela riječka tvrtka Arctic d.o.o., postala su nezaobilazan dio blagdanskog ozračja u Splitu. Na Prokurativama je postavljeno impozantno klizalište površine 525 m², dok Mertojak donosi toplu kvartovsku zimsku priču na 200 m² leda. Oba klizališta bit će otvorena sve do 11. siječnja 2026.

Podsjećamo, klizališta su otvorena svaki dan od 9 do 23 sata, s klizačkim terminima u trajanju od 45 minuta koji počinju svakog punog sata. Blagdanska zimska čarolija na Prokurativama i Mertojaku traje sve do 11. siječnja 2026.