Djecu čeka avantura nadomak Splita: Od izvora Žrnovnice do zvijezda iznad Mosora

Početkom nove školske godine Zvjezdano selo Mosor ponovno pokreće popularni program Škole u prirodi, koji se uspješno provodi već 24 godine u suradnji s osnovnim i srednjim školama iz Splita, Splitsko-dalmatinske županije i drugih krajeva. Program za školsku godinu 2026./2027. namijenjen je učenicima nižih i viših razreda osnovnih škola te srednjoškolcima, a može se održavati u jutarnjem ili popodnevnom terminu.

Učenje daleko od školskih klupa

Škola u prirodi zamišljena je kao izvanučionička nastava tijekom koje učenici upoznaju područje istočno od Splita. Obilazak započinje uz rijeku Žrnovnicu, nastavlja se prema njezinu izvoru, a potom vodi sve do zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor na vrhu Makirini u Gornjem Sitnom. Tijekom izleta učenici se upoznaju sa zemljopisnim posebnostima, biljnim i životinjskim svijetom te povijesnim i kulturnim značajem Poljičkog kraja. Program uključuje i praktična znanja o snalaženju u prostoru te razumijevanju povezanosti žive i nežive prirode.

Na kraju ih čeka pogled prema zvijezdama

Poseban dio programa odvija se u zvjezdarnici, gdje učenike očekuje predavanje iz astronomije. U dnevnom terminu promatra se okolica, dok popodnevni i večernji program uključuje i promatranje neba teleskopom s terase Zvjezdarnice. Jutarnji program završava na igralištu u Donjem Sitnom. Zvjezdano selo Mosor organizira i slične edukativne sadržaje za predškolce, studente te djecu i mlade s posebnim potrebama.

Detaljne informacije o programima Škole u prirodi dostupne su na službenim stranicama Zvjezdanog sela Mosor.