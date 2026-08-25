Dječji smijeh ispunio Mertojak: Amfiteatar „Krug“ ponovno bio pun

Amfiteatar „Krug“ na splitskom Mertojaku večeras je ponovno okupio brojne stanovnike kvarta, a u središtu događanja ovoga su puta bili najmlađi. Predstava „Što ću biti kad odrastem?“ privukla je djecu, roditelje, bake i djedove te ispunila prostor smijehom i dobrom atmosferom. Događaj je u sklopu Kulturnog ljeta Mertojak u organizaciji GK Mertojak.

U Facebook grupi NAŠ MERTOJAK nakon predstave nisu skrivali zadovoljstvo odazivom, posebno ističući dječje osmijehe kao najljepši dio večeri.

„Hvala vam, djeco, što svojim veseljem ispunjavate naš amfiteatar i što nas svaki put podsjetite za koga vrijedi stvarati ovakve trenutke“, poručili su.

Žele još kulturnih sadržaja u kvartu

Zahvalili su i roditeljima, bakama i djedovima, susjedima te svim građanima koji svojim dolaskom podržavaju organizaciju kulturnih događanja na Mertojaku.

Kako ističu, interes stanovnika pokazuje da postoji želja za dodatnim predstavama i drugim sadržajima koji će kvart učiniti mjestom u kojem se djeca mogu družiti, zabavljati i odrastati uz kulturna događanja.

Zahvala je upućena i izvođačima te svima koji sudjeluju u organizaciji programa i pomažu da kulturna događanja zažive među zgradama i u neposrednom susjedstvu stanovnika.

„Takve uspomene traju“

Iz Našeg Mertojaka posebno su naglasili vrijednost uspomena koje ovakve večeri mogu ostaviti najmlađima.

„Djeca će odrasti. Možda će zaboraviti poneki detalj, ali ostat će im uspomene na djetinjstvo, na predstave pod otvorenim nebom, na prijatelje pokraj kojih su sjedili i na večeri provedene u svom Mertojaku. A takve uspomene traju“, poručili su.

Večer su zaključili jednostavnom porukom: „Hvala, djeco. Hvala, roditelji. Hvala, Mertojak!“