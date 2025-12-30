Dječji doček Nove godine na ledu uz dolazak Djeda Božićnjaka

Zimska čarolija na splitskim klizalištima nastavlja se i uoči Nove godine! Sutra, 31. prosinca, na klizalištima na Prokurativama i Mertojaku organiziran je dječji doček Nove godine, uz poseban blagdanski dodatak – dolazak Djeda Božićnjaka.

Najmlađe klizače očekuje vesela atmosfera, glazba, smijeh i druženje, a Djed Božićnjak će svojim dolaskom dodatno razveseliti djecu te im podijeliti prigodne sitnice i stvoriti lijepe uspomene za kraj godine.

Djed Božićnjak posjetit će:

• Klizalište Mertojak u 12:00 sati

• Klizalište na Prokurativama u 13:00 sati

„Dječji doček Nove godine zamišljen je kao vesela i sigurna proslava za najmlađe, uz puno smijeha, klizanja i blagdanskog duha kojim želimo simbolično ispratiti staru i s osmijehom dočekati novu godinu.” – poručuju organizatori.

Podsjećamo, klizališta na Prokurativama i Mertojaku otvorena su svakodnevno od 9 do 23 sata, s klizačkim terminima u trajanju od 45 minuta koji počinju svakog punog sata, a blagdanski zimski ugođaj traje sve do 6. siječnja 2026.