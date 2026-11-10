Dječje sveučilište u Splitu: 160 djece istraživalo kako dizajnirati budućnost

Oko 160 djece raznih osnovnoškolskih uzrasta aktivno su sudjelovala na predavanju naziva „Dizajniranje budućnosti“, te se suočila s današnjim izazovom ponovnog promišljanja dizajna koji doprinosi vraćanju pozitivnih, svjetlijih i odgovornijih budućnosti.

Predavanje su održali izv. prof. art. dr. sc. Ivica Mitrović, doc.art. Oleg Šuran, dr. sc. Dora Vanette i Luca Ninčević, koji su kroz primjere iz popularne kulture te edukacijske i dizajnerske prakse približili djeci spekulacije u dizajnu kao pristup mogućim tehnološkim, ali i društvenim, ekonomskim i političkim budućnostima.

Dječje sveučilište jedinstven je europski format popularizacije znanosti namijenjen djeci u dobi od 8 do 14 godina, koji im omogućuje da znanost dožive iz prve ruke, u pravom sveučilišnom okruženju. Program se istovremeno odvija u partner-gradovima Kielu (Njemačka) i Brestu (Francuska). Na Dječjem sveučilištu znanstvenici djeci održavaju kratka i interaktivna predavanja o uzbudljivim temama, prilagođena njihovoj dobi i načinu razmišljanja. Posebnost ovog koncepta je u tome što djeca aktivno sudjeluju u događanju kroz uloge moderatora te pomažu tijekom predavanja i postaju ravnopravni sudionici znanstvenog iskustva. Za roditelje i pratitelje organiziran je prijenos uživo ispred predavaonice, dok je ulaz u dvoranu rezerviran isključivo za djecu, čime se stvara autentičan doživljaj „pravog sveučilišta“. Dječje sveučilište se održava u sklopu međunarodnog projekta Science Comes to Town.

Podsjećamo, prva četiri izdanja Dječjeg sveučilišta su se, putem igre i istraživačkog pristupa, bavila temama poput uloge različitih organizama u očuvanju stabilnosti morskih ekosustava, nastanka dubokih morskih struja odgovornih za reguliranje globalne klime, značaja očuvanja književne baštine te financijskog i poduzetničkog opismenjavanja djece i mladih.

Više o projektu

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana tijekom godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada - Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su:

Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.