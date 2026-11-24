Dječje igralište u Žrnovnici, na adresi Ante Starčevićeva 29, zbog sigurnosnih razloga zatvoreno je do daljnjega, izvijestili su iz Grada Splita putem službene Facebook stranice.

Prema zaprimljenoj prijavi, tijekom noći došlo je do razbijanja stakala na susjednom stakleniku, nakon čega su komadići razbijenog stakla rasuti po cijeloj površini dječjeg igrališta, čime je ozbiljno ugrožena sigurnost djece i ostalih korisnika.

Djelatnici Parkova i nasada odmah su nakon zaprimljene dojave izašli na teren, zatvorili igralište i onemogućili njegovo daljnje korištenje kako bi spriječili moguće ozljede.

Slijedi potpuna sanacija igrališta

Zbog nastale situacije naloženo je uklanjanje postojeće podloge i provedba cjelovite sanacije igrališta, koja uključuje postavljanje gumene podloge i betonske galanterije.

S obzirom na opseg potrebnih radova, igralište će ostati zatvoreno do završetka sanacije i potpunog uređenja prostora.

Apel roditeljima i građanima

"Molimo roditelje i sve građane za razumijevanje te da poštuju zabranu korištenja igrališta i ne ulaze u ograđeni prostor radi sigurnosti, a osobito zaštite djece.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju", poručili su iz Grada Splita.