Dječja večer uz klauna Šarenka stiže u Poljica: Mališane čeka zabava, smijeh i druženje

Najmlađe posjetitelje Poljica u subotu, 11. srpnja 2026. godine, očekuje vesela dječja večer uz omiljenog klauna Šarenka. Program počinje u 20:30 sati, a donosi zabavu, smijeh i druženje za djecu u opuštenoj ljetnoj atmosferi.

Dio ljetnog programa Općine Marina

Riječ je o još jednom događanju u sklopu ljetnog programa na području Općine Marina, kojim se i najmlađima želi ponuditi sadržajan i zabavan ljetni program.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Organizatori pozivaju djecu i roditelje da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom atmosferom, dječjom radošću i veseljem.

Ulaz je besplatan

Dječja večer uz klauna Šarenka održat će se u Poljicima, u subotu, 11. srpnja, s početkom u 20:30 sati.

Ulaz na program je besplatan.