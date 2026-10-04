Dječja psihologinja upozorava roditelje: "Ne mora svaki dječak voljeti nogomet, a previše aktivnosti djeci može postati teret"

Za Dalmaciju Danas piše mr. spec. Žana Pavlović, prof. psihologije

Sve je super i sve je za pet ako si muško i voliš nogomet

"Što trenira vaš mali?"

Jedno je od prvih pitanja koje roditelji često čuju kada dijete krene u vrtić ili u školu. Kao da je sasvim prirodno da svako dijete mora imati barem jednu, a po mogućnosti dvije ili tri organizirane aktivnosti. Ako se radi o dječaku i trenira nogomet, sve je na svom mjestu.

Živimo u društvu u kojem često vrijedi neizgovoreno pravilo: sve je super i sve je za pet kad si muško i voliš nogomet.

Ali… što je s dječakom koji ne voli nogomet? Što je s djetetom koje ne uživa u natjecanju, koje ne voli provoditi vikend u utakmicama, glasnim tribinama i rasporedima prepunim treninga? Što je s djevojčicom koja ne želi ples ili gimnastiku, već sate provodi gradeći, crtajući ili čitajući?

Razvoj nije natjecanje u skupljanju aktivnosti

Takva djeca često od najranije dobi dobivaju poruku da bi trebala biti drukčija. Da bi trebala pokazati više interesa za ono što vole njihovi vršnjaci. Da bi trebala pronaći "nešto svoje", pri čemu se pod tim "svojim" najčešće misli na organiziranu aktivnost. A istina je da ne moraju.

Kao dječji psiholog često susrećem roditelje koji su zabrinuti jer njihovo dijete ne pokazuje interes za sport ili vrlo brzo odustane od aktivnosti u koju su ga upisali. U pozadini te zabrinutosti najčešće nije problem djeteta, nego strah odraslih. Strah da će dijete nešto propustiti. Da neće nešto naučiti na vrijeme. Da će biti manje uspješno. Da neće razviti disciplinu ili socijalne vještine. Ali razvoj nije natjecanje u skupljanju aktivnosti.

Djeca ne rastu kroz broj treninga koje pohađaju. Rastu kroz iskustva u kojima se osjećaju prihvaćeno, kompetentno i slobodno biti ono što jesu.

Naravno da je tjelesna aktivnost važna. Važna je za zdravlje, razvoj mozga, emocionalnu regulaciju i osjećaj vlastite snage, za samopouzdanje. Međutim, tjelesna aktivnost ne znači nužno treniranje sporta nekoliko puta tjedno. Dijete može biti aktivno vozeći bicikl, penjući se po igralištu, planinareći s obitelji, plešući po dnevnom boravku ili igrajući se vani s prijateljima na igralištu ili na ulici. Sport je samo jedan od mogućih putova razvoja, a ne jedini ispravan put.

Ponekad roditelji, vođeni najboljim namjerama, nastoje djetetu pružiti što više prilika. Žele da razvije talente, stekne znanja, bude uspješno i spremno za budućnost. U tom vrtlogu lako zaborave da je djetinjstvo više od pripreme za sutra. Ono je vrijeme koje se događa danas.

Više slobodne igre, odmora...

Dijete koje svaki dan juri s jedne aktivnosti na drugu može biti jednako opterećeno kao i odrasla osoba koja stalno žuri između poslovnih sastanaka. Umor kod djece ne izgleda uvijek kao umor kod odraslih. Ponekad ga vidimo kroz razdražljivost, gubitak motivacije, lošiju pažnju i koncentraciju, teškoće spavanja, otpor prema aktivnostima ili ono "Ne da mi se."

Roditelji se zato ne bi trebali pitati samo što bi još mogli upisati, nego i treba li njihovu djetetu možda manje aktivnosti.

Manje obveza. Manje pritiska. Manje očekivanja. A više slobodne igre, odmora, druženja i vremena u kojem dijete bira što želi raditi.

Djeca nisu projekti koje treba ispuniti sadržajima. Ona trebaju prostor za razvoj vlastitih interesa, vlastitog ritma i vlastitog identiteta.

Kad aktivnosti postanu važnije od djeteta

Kada svaki slobodan sat pretvorimo u obvezu. Kada raspored sedmogodišnjaka počne izgledati kao poslovni kalendar odrasle osobe. Nogomet dva puta tjedno, engleski jezik, glazbena škola, robotika, plivanje, individualni sati iz svega ovoga. Svaka od tih aktivnosti sama po sebi može biti vrijedna i korisna. Problem nastaje kada ih je previše.

Djeci je potrebno i ono vrijeme koje danas često podcjenjujemo: vrijeme bez plana. Vrijeme za dosadu. Vrijeme za maštanje. Vrijeme za besciljno lutanje mislima i igrom. Upravo tada nastaju kreativnost, unutarnja motivacija i otkrivanje vlastitih interesa.

Neće svako dijete postati sportaš. Neće svako dijete osvojiti medalju. Kao što neće svako dijete postati glazbenik, umjetnik ili znanstvenik. Ali svako dijete ima pravo istražiti tko je, bez osjećaja da mora zadovoljiti tuđe interese i tuđe potrebe.

Dijete treba imati priliku otkriti sebe

Možda naš cilj ne bi trebao biti pronaći aktivnost kojom ćemo se pohvaliti pred drugima. Možda bi cilj trebao biti upoznati vlastito dijete dovoljno dobro da prepoznamo što ga veseli, pokreće i ispunjava.

Nije uspjeh imati dijete koje uz školu uspijeva pohađati pet aktivnosti tjedno.

Pravi je uspjeh imati dijete koje navečer odlazi na spavanje zadovoljno, rasterećeno i s osjećajem da ga vole zbog onoga što jest, a ne zbog onoga što sve postiže.

Zaustavimo se zato ponekad i zapitajmo: upisujemo li dijete u aktivnosti zbog njegovih potreba ili zbog svojih očekivanja? Odgovor na to pitanje često je važniji od bilo kojeg sporta.

Dijete ne treba postati ono što društvo očekuje. Dijete treba imati priliku otkriti sebe.