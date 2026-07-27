Dječja predstava "Šumica" stiže u Dugopolje: Veseli junaci spašavaju svoj dom od sječe

Narodna knjižnica Dugopolje nastavlja s organizacijom ljetnog programa za djecu – ovaj tjedan na rasporedu je dječja predstava Šumica u četvrtak, 30. srpnja, u Domu kulture Dugopolje s početkom u 19 h.

Predstava je u izvedbi HNK Šibenik, a donosi zanimljivu avanturu veselih junaka Vjeverice Repke i Zeca Uška, pred kojima je težak zadatak: kako spasiti šumicu s njihova proplanka od pošasti zvane 'sječa'. Igraju: Franka Klarić, Ana Perković i Kristian Šupe. Scenografija je Frane Celić, dok je Josip Bakula za oblikovanje svjetla. Glazba i aranžman je Tea Slavica Bačić, dok kostimografiju potpisuje Sara Lovrić Caparin.

Ova predstava namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a njeno trajanje je 35 minuta.

Hoće li 'šapice' i kako spasiti šumicu, uz pomoć ostalih stanovnika, otkrijte 30.07.2026. u Dugopolju. Ulaz je slobodan.