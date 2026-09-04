Dječak tvrdi da je seksualno zlostavljan u školi, roditelji ogorčeni: "Sve bi se zataškalo"

Roditelji djece iz Osnovne škole "Tatomir Anđelić" u Mrčajevcima nedavno su predali peticiju s više tisuća potpisa kojom od nadležnih tijela traže da se ispita cijeli slučaj vršnjačkog seksualnog nasilja u toj školi, počinjenog sredinom lipnja te da se kazne svi odgovorni.

Danas je u školi zakazan sastanak svih institucija uključenih u taj problem, nakon kojeg će biti poznat ishod i hoće li, osim jedne nastavnice, odgovarati još netko. Roditelji zlostavljanog dječaka nisu zadovoljni reakcijom sustava te kažu da im je sin praznike proveo obilazeći liječnike. Ipak, nadaju se da će uz podršku drugih roditelja spriječiti da se sličan slučaj ponovi nekom drugom djetetu, zbog čega su odlučili prvi put javno istupiti za OzonPress.

"Mi nismo spavali 38 noći zbog njega. Druga djeca su bila na praznicima, on je bio u bolnici, kod psihijatra, kod psihologa, i tako je njegov odmor prošao. I vjerujemo da će pravda izaći na vidjelo", rekla je Ana Marković.

Ona je majka dječaka koji je, prema njezinim riječima, doživio seksualno zlostavljanje od nekoliko učenika u Osnovnoj školi "Tatomir Anđelić" u Mrčajevcima, krajem prošle školske godine. Razočarani sustavom, uz podršku nekoliko roditelja, spriječili su da se cijeli slučaj zataška, a nadaju se da će krivci ipak snositi odgovornost, prenosi lokalni medij.

Svjedočanstvo dječaka je potresno. "Ulazim u kabinet za tehnički odgoj, oni svi sjede, ja prilazim tom dječaku gdje sjedi, do njega, naslonio sam se laktovima na klupu i pričam. I ne znam kad je prišao taj dječak i skinuo mi hlače, i počeo. Kada je prestao, obukao sam se i izašao van, a taj dječak je počeo me juriti, uhvatio me za ruku i vukao me u učionicu.

"Oni uvijek znaju izvući sebe"

I drugi dječak me je ovdje uhvatio za ruku. I vuku me, i dovukli me, i poslije me je taj uhvatio, nabio me između nogu i stegao me, a taj je drugi put skinuo hlače i počeo opet. Neka kažu kako je bilo. Neka sad ne lažu. Oni uvijek znaju izvući sebe", prepričao je dječak. Iako je preživio seksualno nasilje, iz škole su ga pustili da se sam vrati kući, udaljenoj od škole deset kilometara.

Škola je, kaže otac dječaka, reagirala tek nakon nekoliko dana. "Mene uopće nisu obavijestili, oni pišu tamo "Škola je reagirala". Kad je reagirala? Reagirala je tek u petak, kad sam ja ujutro ponovno zvao njegovu razrednicu.

Navečer sam zvao razrednicu kad mi je dijete reklo što se dogodilo, i pitao sam je lijepo: "Olivera, je li ovo istina što mi djeca pričaju?" Ona je rekla: "Istina je." Jer ne lažu, ne lažu. Pa zašto mi niste javili? Što je dijete moglo učiniti? On putuje, išao je u gradić do autobusne stanice, pa poslije pješice kući.

"Ako on napravi neku grešku u školi, odmah sam obaviješten. O ovome nisu rekli ništa"

Je li to blizu? Ako on napravi neku grešku u školi, odmah sam obaviješten. A tada mi nisu rekli ništa, sve bi se zataškalo i bilo gotovo", izjavio je otac Radoslav Marković. Ako se ništa ne promijeni, dječak će s vlastitim zlostavljačima putovati istim autobusom i viđati ih u školi, zabrinuti su roditelji.

"Sad je pitanje kako će ovo dijete biti sutra. Hoće li mu netko u školi jamčiti sigurnost? Hoće li itko jamčiti sigurnost ostale djece? Sutra bi žrtva mogla biti vaše dijete ili bilo čije drugo. Hoće li njemu itko jamčiti tu sigurnost u školi? Gdje su te institucije?

Tužiteljstvo je 15. lipnja objavilo egzibicionizam, a krajem srpnja izjavljuju spolno uznemiravanje. Što će na kraju biti? Gdje su svi ti dokazi? Gdje su dokazi brisa? Gdje su ti liječnički nalazi, pregledi? Gdje je to?

"Samo da on bude dobro"

Samo bih molila sve roditelje da se zalažu za sigurnost svoje djece, da se uključe, jer sutra može biti nova žrtva, i neko drugo dijete, i bilo što. Ali poslije svega, samo da on bude dobro i da se vrati u školu normalno, da funkcionira, i to je to", nada se dječakova majka Ana Marković.

Obitelj Marković bavi se stočarstvom i, kažu roditelji, mukotrpno radi kako bi trojici sinova osigurala sve što je potrebno za redovno školovanje, a prije svega "da izrastu u dobre, vrijedne i poštene ljude". Samo, poručuju, traže da im u tome "barem nitko ne odmaže, a osobito ne državne institucije".