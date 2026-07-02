Dječak se probudio sa šišmišem na licu, 19 dana kasnije umro od bjesnoće

Jedanaestogodišnji dječak iz Kanade preminuo je od bjesnoće nakon što se tijekom obiteljskog boravka u vikendici u Ontariju probudio sa šišmišom na licu. Kako nije imao vidljive ozljede, roditelji nisu posumnjali da je bio izložen smrtonosnom virusu. Prvi simptomi pojavili su se tek 19 dana kasnije, a liječnici u početku nisu prepoznali o kojoj je bolesti riječ.

Iako se tragedija dogodila 2024. godine, detalji slučaja objavljeni su tek ovih dana u časopisu Canadian Medical Association Journal, prenosi BBC.

Prema izvješću liječnika, dječak je probudio šišmiša na svom licu i odmah ga otjerao. Njegov otac uhvatio je životinju u posudu i pustio je u prirodu. Budući da dječak nije imao vidljive ugrize ni ogrebotine, a šišmiš nije pokazivao neuobičajeno ponašanje, obitelj nije potražila liječničku pomoć niti je započeta preventivna terapija protiv bjesnoće.

No, 19 dana poslije dječak je počeo osjećati utrnulost i oticanje lica. U danima koji su slijedili više je puta završio na hitnoj pomoći, a liječnici su pokušavali otkriti uzrok njegovih tegoba. U početku se sumnjalo na Bellovu paralizu, odnosno privremenu slabost mišića jedne strane lica, zbog čega je dobio antivirusnu terapiju.

Nedugo zatim ponovno je primljen u bolnicu, ovaj put uz sumnju na herpesnu upalu usne šupljine i desni. Već sljedećeg dana stanje mu se dodatno pogoršalo. Razvio je visoku temperaturu od 39 stupnjeva, otežano je gutao, postao zbunjen te počeo imati vizualne halucinacije. Istoga dana liječnici su ga morali intubirati i smjestiti na odjel pedijatrijske intenzivne njege.

Specijalisti su tada posumnjali na bjesnoću, a laboratorijski nalazi nekoliko dana kasnije potvrdili su njihove sumnje. Kanadska agencija za inspekciju hrane utvrdila je da je riječ o soju virusa koji prenose šišmiši.

Dječak je preminuo 17 dana nakon prijema u bolnicu. U medicinskom izvješću navodi se da prije bolesti nije imao značajnijih zdravstvenih problema, nije bio u kontaktu s oboljelim osobama, nije imao ugrize krpelja niti je nedavno putovao izvan Kanade.

Iako je bjesnoća u Kanadi danas vrlo rijetka, riječ je o bolesti koja je nakon razvoja simptoma gotovo uvijek smrtonosna. Od 1924. godine u toj je zemlji zabilježeno svega 28 smrtnih slučajeva kod ljudi, ponajviše zahvaljujući opsežnim programima cijepljenja životinja.

Stručnjaci upozoravaju da svaki izravan kontakt sa šišmišem, čak i kada nema vidljivog ugriza, zahtijeva hitnu liječničku procjenu i, prema potrebi, postekspozicijsku profilaksu. Pravodobno liječenje može spriječiti razvoj bolesti, no nakon pojave prvih simptoma mogućnosti liječenja gotovo da ne postoje.