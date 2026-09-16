Dječak na YouTubeu peglao očevu poslovnu karticu, 'starog' skoro šlagiralo kada je vidio iznos

Jedan je otac na skup način naučio lekciju o roditeljstvu nakon što je njegov devetogodišnji sin navodno potrošio nevjerojatnih 118.000 američkih dolara (102.000 eura) s njegove poslovne kreditne kartice,

Mališan je, tako barem kaže viralna priča koju je prenio portal Dexerto, novac ulagao u reklamne kampanje na YouTubeu kako bi povećao gledanost svog kanala posvećenom popularnim igricama Minecraft i Roblox, što je nagnalo njegovog oca da se ispred šefova snalazi kako zna i umije.

Sve je započelo nevino, kada je dječak, poznat pod internetskim nadimkom "Mighty Mike", priznao ocu da je frustriran jer njegovi videozapisi ne privlačače preglede ni pretplatnike.

Otac mu je tada odlučio pomoći te mu je dao 20 dolara kako bi pokrenuo prvu reklamnu kampanju te je uz njega prošao kroz cijeli proces; od postavljanja budžeta i ciljanja publike do pokretanja oglasa.

Međutim, pritom je napravio kobnu pogrešku jer je za plaćanje iskoristio svoj Google račun na koji je prethodno spremio podatke svoje poslovne kreditne kartice, prenosi Net.hr.

Dijete vidjelo, dijete navalilo

Nakon što je jednom vidio kako se to radi, devetogodišnji Mike je, bez očeva znanja, odlučio sam nastaviti s oglašavanjem te je u samo tri tjedna potrošio vrtoglav novac

"Nažalost, u njegovoj glavi ne postoji koncept ograničenja", rekao je otac u videu koji je postao viralan na društevnim mrežama.

"Logika mu je, pretpostavljam, bila jednostavna: više novca = više pregleda", dodao je tome otac i naglasio kako je njegov sin počeo samostalno kreirati nove, daleko skuplje kampanje, uvjeren da samo ulaže u uspjeh svog kanala.

Tri tjedna Dave nije baš ništa sumnjao te je tako ostalo sve dok nije hitno pozvan na sastanak s nadređenima, odnosno s predstavnicima korporativnog odjela i zaposlenicima iz financija.

Na stolu ga je dočekao detaljan ispis troškova s njegove službene kartice te je od njega zatraženo da objasni nevjerojatan iznos od 118.000 dolara potrošen na YouTube oglašavanje.

Troškovi su bili vezani uz videozapise s naslovima poput "Mighty Mike", "Epic Roblox" i snimke igranja Minecrafta, a da bi priča bila time luđa, neke od kampanja bile su čak i relativno uspješne jer su tri promovirana videa dosegnula su oko 200 tisuća pregleda.

U videu u kojem je priznao što se dogodilo, Dave je preuzeo punu odgovornost te je istaknuo kako je njegov propust što nije aktivirao roditeljske kontrole ili postavio ograničenja potrošnje na računu.

Sudbina njegova posla, kao i obveza vraćanja golemih sredstava, u ovom trenutku za javnost još uvijek nisu poznata.

Obitelj je najavila da će ukloniti sve spremljene metode plaćanja prije nego što dječaku dopusti povratak na internet, a kanal "Mighty Mike Plays" stavljen je na pauzu do daljnjeg.

Cijeli slučaj, iako priča oca i sina nije neovisno potvrđena, poslužila je kao brutalno upozorenje svim roditeljima u digitalnom dobu te je pokazao koliko su tanke granice između dječje igre i stvarnih, ozbiljnih posljedica.