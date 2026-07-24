"Dječak je pun ljubavi i to je plaha ptica osjetila. Nije imala straha". Ovaj prizor uljepšao je dan mnogim Splićanima

Jedan sasvim običan dan na splitskim Firulama pretvorio se u prizor koji je mnogima uljepšao dan. Na stijeni uz more dječak je opazio morsku pticu, koju je autorica objave nazvala gnjurcem, te joj prišao polako i bez naglih pokreta.

Umjesto da pobjegne, ptica je ostala mirno sjediti pokraj njega. Dječak se spustio na stijenu, približio joj se s poštovanjem i nekoliko trenutaka proveo u njezinoj neposrednoj blizini.

– Tako joj je nježno prilazio da je ostala na stijeni. Kao da su nešto nježno razgovarali. Rijetko je vidjeti ovako nešto. Obično svjedočimo agresiji, tjeranju i gađanju kamenjem. Bravo za dječaka – napisala je Splićanka koju je prizor oduševio.

„Ptica je osjetila da je pun ljubavi“

Fotografije su ubrzo izazvale brojne pozitivne reakcije. Građane nije oduševila samo neuobičajena blizina dječaka i ptice, nego ponajprije strpljenje i obzirnost s kojima joj je pristupio.

„Dječak je pun ljubavi i to je plaha ptica osjetila. Nije imala straha“, napisala je jedna komentatorica.

Drugi su prizor nazvali „melemom na ranu“, „morskom idilom“ i nečim što im je uljepšalo dan, dok je jedna Splićanka dječaku nadjenula simpatičan nadimak – „šaptač gnjurcima“.

„Sve je odgoj. Kada se djetetu odmalena usadi ljubav prema životinjama, ona uvijek ostaje“, stoji u jednom od komentara.

Mala lekcija s velike stijene

U vremenu kada se često upozorava na neprimjereno ponašanje prema životinjama, ovaj jednostavan susret pokazao je koliko su važni empatija, strpljenje i poštovanje prema živom svijetu.

Dječak nije pokušavao uhvatiti pticu niti ju je tjerao da reagira. Samo joj je mirno prišao i dopustio da sama odluči hoće li ostati. Ostala je.

Ponekad je upravo takav tihi prizor dovoljan da podsjeti odrasle kako se prema prirodi treba odnositi.