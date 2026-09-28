Dječak (8) prešao 150 kilometara samo zbog Luke Modrića: Kad je napokon upoznao svog idola, imao je samo jednu želju

Hrvatska je doputovala u Sevillu, gdje će u utorak protiv Španjolske odigrati novu utakmicu Lige nacija, a po dolasku Vatrenih u hotel daleko najviše pažnje privukao je Luka Modrić.

Kapetana su dočekali brojni navijači, svi su htjeli autogram ili fotografiju, a španjolska Marca posebno je izdvojila priču osmogodišnjeg Carlosa, koji je s obitelji prevalio oko 150 kilometara. Dječak je iz Cordobe doputovao u Sevillu samo kako bi upoznao svog idola.

"Odakle dolaziš?", upitao ga je novinar nakon što je uspio upoznati Modrića.

"Iz Cordobe", odgovorio je Carlos, koji je na susret s Modrićem stigao potpuno opremljen, sa šalom i dresom. Njegovo putovanje na kraju se itekako isplatilo jer mu je Modrić dao autogram i fotografirao se s njim, javlja Gol.hr.

Carlos nije skrivao koliko je sretan, a novinar ga je upitao što će napraviti s fotografijom s hrvatskim kapetanom.

"Uokvirit ću je", kratko je odgovorio osmogodišnjak.

Snimku možete vidjeti OVDJE.