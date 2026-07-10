Dječak (12) u Jadranu ulovio otrovnu invazivnu ribu: Slučajan dodir može biti opasan

Riba lav mnogima je poznata iz dokumentaraca o prirodi kao otrovna tropska riba. No, posljednjih godina, s klimatskim promjenama ova vrsta je sve prisutnija u Jadranskom moru i to vrlo blizu ljudima.

To pokazuje i slučaj u Orašcu gdje je na plaži Havaji, piše Dubrovački dnevnik, 12-godišnjak uhitio ribu lava i to ostima.

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Riječ je o uspješnom lovu, ali građani moraju biti na oprezu. Iako nije agresivna prema ljudima, riba lav ima otrovne bodlje koji mogu izazvati bolne ubode. Stoga je potrebno biti oprezan pri kupanju, ronjenju i ribolovu, a do ozljeda dolazi slučajnim dodirom.