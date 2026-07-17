Dječak (10) iz Splita odlučio sam zaraditi za džeparac, njegov oglas osvojio je internet

"Bravo za maloga", "Budući poduzetnik", "I ja bih ovakvog susjeda" – upravo su takvi komentari preplavili Reddit nakon objave koja je mnogima izmamila osmijeh.

Jedan korisnik podijelio je fotografiju oglasa koji je desetogodišnji dječak ostavio u svom neboderu u Splitu, a njegova želja da vlastitim trudom zaradi džeparac osvojila je brojne korisnike društvenih mreža.

Na rukom napisanoj poruci dječak objašnjava kako želi naučiti zarađivati te susjedima nudi nekoliko jednostavnih usluga.

"Bok, dragi susjedi. Učim se zaraditi svoj džeparac i zato nudim usluge: iznos smeća – 1 €, prošetati malog psa – 2 €, obaviti malu kupovinu – 1 €", napisao je.

No, tu nije stao. Na oglasu je ostavio i broj telefona te poručio da je spreman pomoći i oko drugih manjih poslova.

"Imate još neki mali posao? Javite se, rado ću pomoći", stoji u njegovoj poruci.

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj pozitivnih reakcija. "Bravo za maloga", "Sad će imati za sladoled", "I ja bih ovakvog susjeda" i "Deset godina ima, a već razmišlja kao pravi poduzetnik", samo su neki od komentara korisnika koji su pohvalili dječakovu inicijativu.

Naravno, nije nedostajalo ni humora. "Sad kad Porezna ovo vidi i pokuca mu na vrata", našalio se jedan korisnik, na što su se nadovezali brojni drugi duhovitim komentarima.