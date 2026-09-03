Djeca u „logoru“ u Podstrani palila vatru, intervenirali policija i vatrogasci: „Igra ne smije završiti tragedijom“

Na području Galije, koje je zbog šumskog raslinja i ljetnih vrućina posebno osjetljivo na izbijanje požara, vatrogasci su tijekom ophodnje dronom uočili plamen te o svemu obavijestili policiju.

Kako navode iz Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana, riječ je o području na kojem tijekom ljeta svakodnevno boravi više desetaka djece. Dok većina vrijeme provodi u druženju i igri, vatrogasci su zabilježili i slučaj opasnog ponašanja – paljenja vatre u improviziranom dječjem „logoru“.

Vatrogasci ističu kako su upoznati s dva takva mjesta na području Galije te naglašavaju da nemaju ništa protiv djece koja se tamo okupljaju i druže. Problem, upozoravaju, nastaje kada igra prijeđe granicu i uključi vatru, osobito na području koje je već ranije označeno kao rizično.

Zbog svega je u suradnji s policijom pojačan nadzor i uvedene su dodatne ophodnje na tom području. Cilj je spriječiti situaciju u kojoj bi dječja igra mogla prerasti u požar s ozbiljnim posljedicama.

Iz JVP-a Općine Podstrana ponovno apeliraju na roditelje da razgovaraju s djecom i upozore ih na opasnosti paljenja vatre na otvorenom.

S obzirom na brojne požare koji su obilježili ovogodišnje ljeto, uključujući i veliki požar na omiškom području, vatrogasci posebno upozoravaju da se s vatrom nema mjesta za nepromišljeno eksperimentiranje.