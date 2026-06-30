Djeca u Kaštelima ovog ljeta uče robotiku i umjetnu inteligenciju – ali bez mobitela!

Već treću godinu udruga za robotiku Futura organizira ljetni kamp u Kaštelima za djecu od 7 do 14 godina. Kamp koji je edukativnog karaktera traje 5 dana, a edukativni dio odvija se u prostorijama stare OŠ "Bijaći". Pokrovitelj kampa je Grad Kaštela, a sponzori BavAdria, Capax i Adriadox.

Ovogodišnje izdanje Futura kampa donosi najbogatiji i najraznovrsniji program, pa mališane očekuje pregršt kreativnih i edukativnih radionica koje će voditi iskusni predavači. Djeca će uz robotiku i umjetnu inteligenciju, sudjelovati u sportskim aktivnostima na otvorenom, te na raznim poligonima u sportskoj dvorani.

Osim sporta djecu očekuju likovne i novinarske radionice, te radionica engleskog jezika.

- Kamp je osmišljen na način da djeca uživaju, i pripremili smo im puno toga. Najvažnije je da djeca kroz ovaj kamp steknu nova prijateljstva, razvijaju nova znanja, te se prepuste svim čarima kampa. Ono što je zanimljivo je da je kamp OFF LINE, znači djeca ne nose mobitele, pojasnio nam je Goran Samardžić, voditelj kampa.

Osim navedenih aktivnosti djeca će imati panoramski obilazak s brodom, što će vjerujemo biti poseban doživljaj za mališane, a kao predavač doći će i prof.dr.sc. Julije Meštrović.

Prvi dan kampa s roditeljima je obavila razgovor i konzultantica za dječja prava.

- Ove godine upisali smo 30 djece, i nikad nije bio veći odaziv. Vjerujem kako će djeca na ovom kampu puno toga naučiti te će im ostati lijepo sjećanje na nezaboravno ljeto u kampu, naglasio je Samardžić.