Djeca se nakon povratka u školu razbolijevaju kao na traci: Ovo su najčešće bolesti i simptomi na koje treba paziti

Ako se vaše dijete još nije razboljelo nakon povratka u školu - odlično vam ide.

Stručnjaci smatraju da je porast respiratornih virusa nakon ljetnih praznika uglavnom posljedica povratka u kolektive i boravka u zatvorenim prostorima, kao i promjena u svakodnevnim navikama (poput ranijeg ustajanja, kraćeg sna, stresa zbog škole i promjena u prehrani), prenosi N1.

Procjenjuje se da djeca godišnje prebole oko pet do osam prehlada. Tu su još i želučane viroze, gripa, covid-19, vodene kozice te bolest šake, stopala i usta.

Budući da je sezona curenja nosa, drhtavice i kašlja već u punom jeku, donosimo kratki pregled najčešćih bolesti s kojima se djeca susreću nakon povratka u školu, simptomima na koje treba obratiti pozornost, najboljim načinima liječenja te situacijama kada dijete treba ostati kod kuće.

Obična prehlada

Najčešća bolest je – očekivano – obična prehlada. Prema podacima klinike Cleveland Clinic, više od 200 različitih virusa može uzrokovati prehladu, a najčešći krivac je rinovirus.

Prema riječima dr. Cornea Hurtera iz organizacije AXA Health, prehlada se očituje grloboljom, kašljem, kihanjem, začepljenim nosom, a ponekad i povišenom tjelesnom temperaturom.

Djeca mogu ići u školu s prehladom, no ako imaju povišenu temperaturu (vrućicu), preporučuje se da ostanu kod kuće dok se temperatura ne vrati u normalu.

Prehlada se obično može liječiti kod kuće. Britanska zdravstvena služba (NHS) savjetuje održavanje hidratacije, odmor, zdravu prehranu te konzumaciju toplog napitka s limunom i medom (za djecu stariju od godinu dana).

Gripa

Sezona gripe obično počinje u studenome, a vrhunac doseže između prosinca i veljače, no to ne znači da se ne može pojaviti i ranije.

Simptomi gripe obično uključuju visoku temperaturu, umor, bolove u tijelu, grlobolju, suhi kašalj i glavobolju. Djeca također mogu osjećati bol u uhu, imati nadražene oči i natečene limfne čvorove te djelovati manje aktivno.

Ako mislite da vaše dijete ima gripu, najbolje je da ne ide u školu ili vrtić sve dok se ne bude osjećalo dovoljno dobro za povratak uobičajenim aktivnostima i/ili dok mu se tjelesna temperatura ne vrati u normalu.

Možete je liječiti uz puno odmora, paracetamol ili ibuprofen za snižavanje temperature i ublažavanje bolova (provjerite pakiranje ili uputu o lijeku kako biste bili sigurni da je lijek prikladan za vaše dijete) te osiguravanjem dovoljnog unosa tekućine.

Norovirus

Ovo je posebno neugodna bolest ako od nje oboli cijela obitelj – a budući da je vrlo zarazna, vjerojatnost da se to dogodi velika je. Tipični simptomi uključuju mučninu, povraćanje, proljev, visoku temperaturu i glavobolju.

Ako djeca imaju norovirus ili sličnu crijevnu virozu, ne bi trebala ići u školu sve do 48 sati nakon posljednje epizode povraćanja ili proljeva. Morat će piti puno tekućine radi rehidracije i puno se odmarati.

Prema savjetima liječnika, također je preporučljivo izbjegavati mliječne proizvode te masnu ili visoko prerađenu hranu. Najbolje je konzumirati jednostavnu i laganu hranu, poput tosta, krekera, riže ili običnog kuhanog krumpira.

Ako simptomi potraju dulje od 48 sati ili ako se pojave znakovi teške dehidracije (poput vrtoglavice, smetenosti ili smanjenog izlučivanja mokraće), obratite se svom liječniku opće prakse.

Streptokokna upala grla

Streptokokna upala grla infekcija je grla i područja krajnika koju uzrokuju bakterije streptokoki skupine A. Obično se liječi antibioticima, stoga se posavjetujte s liječnikom ako sumnjate da vaše dijete ima tu infekciju.

Dr. Hurter navodi da ona može uzrokovati povišenu temperaturu, grlobolju, povećane i crvene krajnike, bijele mrlje u stražnjem dijelu grla, glavobolju i opću bol u tijelu.

Ako sumnjate da vaše dijete ima streptokoknu upalu grla, a pritom dobije visoku temperaturu, jake bolove u mišićima, bol u određenom dijelu tijela te neobjašnjivo povraćanje ili proljev, odmah idite liječniku jer to može ukazivati ​​na ozbiljnije stanje poznato kao invazivna infekcija streptokokom skupine A (iGAS).

Vodene kozice

Vodene kozice još su jedna vrlo zarazna infekcija koju uzrokuje virus varicella-zoster. Podaci pokazuju da će polovica djece oboljeti od vodenih kozica do četvrte godine života, a njih 90 posto do desete godine.

Djeca u početku mogu imati simptome slične gripi, poput visoke temperature te osjećaja mučnine, umora i bolova u tijelu. Zatim se po tijelu pojavljuje crvenkasti osip koji svrbi, a mjehurići nakon dan ili dva stvaraju krastu.

Iako vodene kozice mogu uzrokovati mnogo nelagode i uznemirenosti, simptomi kod djece često prolaze sami od sebe. Ipak, obratite se svom liječniku opće prakse ako koža oko mjehurića postane vruća, crvena ili bolna, ako se sami mjehurići inficiraju ili ako se kod djeteta pojave drugi simptomi poput dehidracije, bolova u prsima ili poteškoća s disanjem.

Nikada nemojte davati ibuprofen djeci s vodenim kozicama (osim ako to nije preporučio liječnik). Ljekarnici mogu preporučiti antihistaminike za ublažavanje svrbeža, dok paracetamol može pomoći kod bolova ili nelagode.

Djeca oboljela od vodenih kozica ne bi trebala ići u školu sve dok se na svim mjehurićima ne stvore kraste – obično oko pet dana nakon njihove prve pojave.

Dr. Hurter je zaključio: "Nažalost, nemoguće je izbjeći prehlade i viruse jer su vrlo česti u školama i vrtićima, no održavanje dobre higijene i usvajanje pravilnih navika mogu djeci (i obitelji) pružiti najveće izglede da izbjegnu zarazu."