Djeca nisu prestajala pjevati ni nakon predstave: Novi hit-mjuzikl oduševio Zagreb, uskoro stiže i u Split

Uz ovacije, dugi pljesak i oduševljenje najmlađih, u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog premijerno je izveden novi mjuzikl za djecu "Zalutali u bajci". Dvije premijerne izvedbe bile su potpuno rasprodane, a nakon Zagreba nova bajkovita pustolovina uskoro stiže i u Split. Publika je u subotu, 3. listopada, upoznala dobro poznate likove iz bajki, ali u potpuno drukčijem i modernijem izdanju. Smijeha, pjesme i plesa nije nedostajalo, a pojedine glazbene brojeve djeca su nastavila pjevati i nakon izlaska iz dvorane. "Nešto potpuno novo i originalno", "Ovakva energija rijetko se vidi na pozornici" i "Smijali smo se od srca cijelo vrijeme, ovo je bajka za sve generacije", samo su neke od reakcija publike nakon premijere.

Trnoružica, otkačena Crvenkapica i Matovilka influencerica

Radnja prati lijenog i razmaženog princa koji mora pronaći Trnoružicu, no njegov put daleko je od jednostavnog. Susreće otkačenu Crvenkapicu, čarobnu žabu, Matovilku koja je postala influencerica te niz drugih poznatih bajkovitih junaka predstavljenih na neočekivan način. Kroz desetak energičnih scena, glazbene brojeve, ples i humor predstava donosi i poruke o odrastanju, odgovornosti i vrijednostima koje vrijede daleko izvan svijeta bajki. Glavne uloge pripale su Manueli Svorcan i Bojanu Jambrošiću, dvojcu koji već desetak godina zajedno nastupa pred najmlađom publikom. Tekst potpisuje Igor Weidlich, glazbu Bojan Jambrošić, režiju Robert Bošković, kostimografiju Tea Bašić Erceg, a scenografiju Nikolina Kuzmić.

Dvije izvedbe – obje rasprodane

U publici su bili i brojni poznati gosti, među kojima glumica Petra Kurtela sa sinom, glumica i redateljica Nevena Vukes sa sinom te skladatelj, glazbenik, novinar i urednik Slavko Nedić s obitelji.

Iz B GLAD Produkcije ne skrivaju zadovoljstvo reakcijama publike. Tadija Kolovrat istaknuo je kako su mjuzikli za djecu u Hrvatskoj rijetki te da su prve reakcije najmlađih pokazale kako bi "Zalutali u bajci" mogao imati dug kazališni život, baš poput njihova ranijeg hita "Mi o Vuku".

Redatelj Robert Bošković također vjeruje u dug život predstave. "Siguran sam da će ova predstava igrati makar kao što je naša prethodna predstava 'Mi o vuku' igrala gotovo 150 puta", poručio je.

Jambrošić: "Gledati dječja lica poseban je osjećaj"

Bojan Jambrošić nakon premijere nije skrivao zadovoljstvo. "Gledati dječja lica koja pozorno prate što se događa na sceni, čuti njihov smijeh i pjevanje, a na kraju i zaplesati s njima, to je poseban osjećaj", kazao je.

Posebno su ga, dodaje, razveselili susreti nakon predstave, kada su djeca prilazila glumcima, grlila ih i fotografirala se s njima. Ni Manuela Svorcan nije skrivala emocije nakon prve dvije izvedbe. "Imali smo dvije izvedbe i obje su bile potpuno rasprodane, što je zaista najljepši osjećaj i potvrda svega što smo zajedno stvarali", poručila je.

Nakon Zagreba stižu Split i Hvar

Nakon premijere u Zagrebu, "Zalutali u bajci" nastavlja svoju kazališnu turneju. Nova zagrebačka izvedba zakazana je za 11. listopada u Lisinskom, a potom mjuzikl stiže u Dalmaciju. U Splitu će biti izveden 17. listopada u Teatru uz more, dok će dan poslije, 18. listopada, gostovati u Hvarskom kazalištu. Interes publike već je velik, a najavljene listopadske izvedbe gotovo su rasprodane. Mališane i njihove roditelje tako očekuje prilika da zajedno s Bojanom Jambrošićem i Manuelom Svorcan "zalutaju" među najpoznatije bajke – ali na potpuno nov, duhovit i raspjevan način.