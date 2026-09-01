"Djeca nam za nekoliko dana kreću u školu, a pogledajte stanje": Tri godine nakon upozorenja ponovno alarm iz Vinišća

Nova školska godina praktički je pred vratima, a iz Vinišća nam se javila čitateljica Dijana Pažanin Mikšin, zabrinuta zbog aktualnog stanja prostora oko Područne škole Vinišće i školskog igrališta.

Riječ je o problemu koji nije nov. Dalmacija Danas još je u rujnu 2023. godine pisala o upozorenjima roditelja na stanje istog školskog igrališta, kada su se među ostalim spominjale oštećena ograda i konstrukcija iznad nogometnih branki. Tada je ravnatelj škole Joško Ćudina našem portalu kazao da je dio problema koji je ugrožavao sigurnost djece saniran te da dio prostora pripada Općini Marina.

Tri godine poslije čitateljica tvrdi da problema ponovno ima mnogo, odnosno da neki, prema njezinim riječima, traju godinama.

„Vratila sam se 2020., a problemi se ponavljaju“

Dijana Pažanin Mikšin kaže da se u Vinišće vratila 2020. godine te da se tijekom proteklih godina više puta obraćala nadležnima.

Redakciji je dostavila i dio svoje korespondencije iz 2025. godine. Iz nje je vidljivo da je Splitsko-dalmatinskoj županiji prijavljivala probleme s javnim površinama i komunalnom infrastrukturom te navodila da su Općina Marina i nadležni komunalni ured o njima prethodno više puta obavještavani.

U toj pritužbi posebno je izdvojila školsko igralište, za koje je navela da ima oštećene mreže, problematičan asfalt, oštećene branke i prozore te da se tijekom ljeta na prostoru nakupljaju smeće i boce.

Sada, neposredno prije početka nastave, ponovno se obratila Dalmaciji Danas.

„Zar je moguće da nakon punih šest godina i, prema informacijama kojima raspolažem, mnoštva službenih pritužbi naša djeca moraju boraviti i školovati se u okruženju koje smatram nesigurnim i neprilagođenim djeci?“, pita čitateljica.

Navodi razbijeno staklo, oštećenu ogradu i smeće

Prema njezinim aktualnim navodima, problemi se odnose na oštećenu ogradu školskog dvorišta, nogometne branke bez mreža, oštećene prozore, grafite i uvredljive natpise te smeće i komade razbijenog stakla.

Posebno upozorava i na stabla odnosno grane za koje smatra da bi tijekom jačeg vjetra mogle predstavljati sigurnosni rizik.

U poruci redakciji navodi kako je dvorište otvoreno te tvrdi da se prostor ne može odgovarajuće osigurati.

Naglašavamo da je riječ o navodima čitateljice i materijalu koji je dostavila redakciji, a ne o neovisnom stručnom nalazu sigurnosti igrališta ili školske zgrade.

Prijavljivala probleme i preko aplikacije „Gradsko oko“

Čitateljica nam je dostavila i prikaz prijave putem aplikacije Gradsko oko, naslovljene „Neodržavanje javne površine“, datirane 20. travnja 2026. godine.

U prijavi je, među ostalim, ponovno upozorila na dječje igralište, neodržavane javne površine, smeće i stanje urbane opreme.

Dokumentacija koju je dostavila pokazuje i da je još 2. listopada 2025. tražila potvrdu primitka ranijeg dopisa, informaciju kome je proslijeđen te podatke o eventualnim mjerama i rokovima.

U dostavljenoj korespondenciji nalazi se automatska potvrda Pisarnice Splitsko-dalmatinske županije da je njezina poruka zaprimljena u sustav.

Dalmacija Danas o istom igralištu pisala još 2023.

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da problem školskog igrališta u Vinišću nije prvi put dospio u javnost.

U rujnu 2023. roditelji su Dalmaciji Danas prijavljivali oštećenu ogradu i druge potencijalno opasne dijelove igrališta. Tadašnji odgovor ravnatelja bio je da je škola ranije zaprimila pritužbe te da su dijelovi koji su ugrožavali sigurnost djece popravljeni. Također je naveo da je dio prostora u nadležnosti Općine Marina.

PŠ Vinišće inače djeluje u sastavu Osnovne škole Ivan Duknović Marina, a pohađaju je učenici od prvog do četvrtog razreda.

Dijana Pažanin Mikšin danas smatra da stanje prostora ponovno zahtijeva hitnu pažnju.

„Sedam dana je do početka školske godine. Nakon svih ovih godina teško mi je razumjeti da se barem ono što se tiče osnovne sigurnosti djece nije trajno riješilo“, poručuje.