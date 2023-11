DJECA MASOVNO KONZUMIRAJU ENERGETSKA PIĆA UNATOČ SMRTNOM SLUČAJU Zastupnica u Europskom parlamentu: "Ljuta sam jer se trebalo nešto poduzeti"

Potaknuta pojavom novog energetskog pića na hrvatskom tržištu, zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan se još jednom osvrnula na štetnost energetskih pića i nastavak trenda sve većeg konzumiranja istih kod djece u Hrvatskoj te izrazila zabrinutost zbog višegodišnjeg ignoriranja problema od strane hrvatske Vlade, prenosi Novi list.

„Godinama već upozoravam na ovu izrazito opasnu pojavu, ali nažalost konstantno nailazim na zid. Nevjerojatno je da se, ne samo nakon prvih upozorenja koja sam slala još prije više od pet godina, nego i nakon slučajeva s tragičnim posljedicama, nije učinilo ništa. Pojava novog energetskog pića na tržištu dostupnog djeci samo to još jednom dokazuje“, kaže Borzan.

Zastupnica Borzan izražava frustriranost činjenicom kako ni tragični slučaj u Zagrebu iz 2021. godine ni slučaj iz Varaždina od prošle godine nisu doveli do toga da se zabrani konzumacija ovog štetnog pića djeci, već se na hrvatskom tržištu pojavljuje nova inačica s još većim udjelom kofeina i većim pakiranjem.

„U svom radu sam posebnu pažnju posvetila upravo ovom problemu jer se radi o najosjetljivijoj skupini u društvu, našoj djeci. Obilazila sam škole i držala predavanja o energetskim pićima, mnogi nastavnici su mi govorili o djeci koja s novcem koji dobiju od roditelja za marendu kupuju energetska pića i piju ih na prazan želudac. Roditelji ili to ne znaju ili nisu dovoljno educirani, ali da im kažete da daju djeci veliku šalicu turske kave zaslađenu s četiri žličice šećera, to sigurno ne bi učinili. Nažalost, upravo to dobivaju u energetskim pićima“, objašnjava zastupnica Borzan za Novi list.

Borzan se osvrnula i na najnovije energetsko piće na hrvatskom tržištu u još većem pakiranju nego dosadašnja, uvjerena kako preporuka proizvođača da ih djeca ne piju neće dovesti do smanjivanja konzumacije istoga.

„Nažalost, ne samo da neće dovesti do smanjivanja konzumacije ovog energetskog pića kod djece, nego će ih „tjerati“ da ga konzumiraju još više. Ako date djetetu cijelu čokoladu u ruke, ono neće pojesti dvije kockice. Ako mu date vrećicu bombona, ispraznit će je cijelu. Zašto mislimo da će dijete ostaviti pola boce energetskog pića sa strane? Neće, popit će svih 500 ml. Odnosno, neće ga popiti jedino ako mu to zabranite, a to i dalje nije slučaj“, govori Borzan.

Zastupnica Borzan je s kolegicom iz Hrvatskom sabora Andrejom Marić još prošle godine predstavila SDP-ov prijedlog o zabrani energetskih pića za djecu, ali do današnjeg dana nije došlo do zabrane.

„Ljuti me to. Ljuta sam jer se trebalo nešto poduzeti još davno prije nego li se dogodio prvi smrtni slučaj u Hrvatskoj. Ne da se nije učinilo do tada, nego nije ni do danas. To je nešto što doista frustrira i postavlja se pitanje što se još treba dogoditi da se neke stvari u Hrvatskoj konačno pokrenu po ovom pitanju“, zaključuje Borzan.