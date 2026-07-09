Djeca kreću na put oko svijeta bez napuštanja Splita: Otvara se Ljetna školica prirodoslovlja

Za vrijeme ljetnih školskih praznika održavaju se radionice za djecu predškolske dobi i učenike nižih razreda osnovne škole u Prirodoslovnom muzeju Split.

Ljetna školica prirodoslovlja održava se u dva termina, prvi termin je tijekom srpnja (13.7. – 17.7. od 10 do 12 h). Školica se održava 5 dana (od ponedjeljka do petka), a zadnji dan školice organizirana je podjela diploma za male prirodoslovce. Cijena radionice po danu je 8 €, a cijele školice 34 €.

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Maksimalan broj djece po radionici je 15, a djeci su osigurane grickalice.

- Pridružite nam se na uzbudljivom putovanju oko svijeta! Kroz igru i kreativne radionice upoznat ćemo različite krajeve našeg planeta, njihove životinje, biljke, klimu i prirodne zanimljivosti. Od afričke savane i amazonske prašume do ledene Antarktike i neobičnih životinja Australije, svaki dan donosi nova otkrića i avanture. Postani mali istraživač, skupljaj pečate u svoju putovnicu i otkrij čudesni svijet prirode! - priopćili su iz Muzeja.