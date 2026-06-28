Djeca KBK Kula sezonu zaključila spustom niz Cetinu

Danas je održan prvi dio projekta "Djeca na prvom mjestu", u kojem je sudjelovalo dvadeset djece i mladih osoba, članova KBK Kula. Prvi dio projekta osmišljen je kao završetak natjecateljske sezone kluba, ali i kao prilika za dodatno povezivanje starijih i novih članova. Cilj je bio kroz neformalno druženje, boravak u prirodi i zajedničke aktivnosti stvoriti još bolju koheziju među članovima kluba.

Spust čamcima niz Cetinu i zabavne aktivnosti

U sklopu prvog dijela projekta organiziran je izlet i spust čamcima niz rijeku Cetinu, a djeca i mladi sudjelovali su i u brojnim dodatnim aktivnostima. Među njima su bile društvene i zabavne igre, natjecanje u utrci čamcima te druženje u prirodi. Sve aktivnosti bile su usmjerene na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i sportskog duha među članovima kluba.

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Projekt se nastavlja edukativnim radionicama

Projekt "Djeca na prvom mjestu" sastoji se od ukupno tri dijela. Nakon prvog, rekreativno-društvenog dijela, slijede i edukativne radionice koje će biti usmjerene na teme prehrane, zdravih navika te poboljšanja kvalitete života kroz svakodnevne izbore i odluke.

Poseban naglasak bit će stavljen na to da djeca već u ranoj fazi života i razvoja usvoje poželjne navike koje mogu pozitivno utjecati na njihovo zdravlje, razvoj i kvalitetu života. Cilj projekta je educirati djecu o prehrani, aktivnostima, navikama, izborima i odlukama, ali i dodatno ih afirmirati u društvu i zajednici u kojoj žive.

Projekt je usmjeren i na stvaranje zdravog sportskog okruženja te prevenciju različitih oblika ovisnosti, posebno pretilosti, kao i ovisnosti o alkoholu, drogama i cigaretama.

Projekt je besplatan za sve članove kluba

Projekt je u potpunosti besplatan za sve članove KBK Kula, a sredstva su osigurana kroz Splitsko-dalmatinsku županiju te uz pomoć sponzorstava privatnih tvrtki.

Podršku projektu dali su MB obrt za ugostiteljstvo, fast food Focus Otok, Smoljo Gradnja i Land Mapping d.o.o.

"Prije svega želim se zahvaliti roditeljima na povjerenju, članovima na suradnji kroz ovu cijelu proteklu sezonu te prijateljima kluba bez kojih ne bi bilo moguće odraditi ovakav projekt, kao ni sudjelovati na natjecanjima tijekom cijele sezone. To nam je poticaj da radimo još više, da se trudimo još bolje i da dajemo sve od sebe jer postoje ljudi koji vjeruju u nas i naš rad", poručili su iz kluba.