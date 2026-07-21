Djeca iz Kanade i Londona stigla u Hrvatsku s jednom posebnom misijom

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je upriličio prijem za sudionika programsko-edukacijskog i obrazovnog putovanja Hrvatskom. Riječ je o učenicima, nastavnicima hrvatske nastave, roditeljima te članovima Folklornog ansambla „Dubrovnik” iz Londona i St. Thomasa (Ontario, Kanada), koji tijekom svog boravka u Hrvatskoj posjećuju i Splitsko-dalmatinsku županiju. Župan Boban izrazio je zadovoljstvo posjetom te idejom da se i u dalekoj Kanadi njeguje hrvatska baština.

- Drago mi je što se naš hrvatski jezik njeguje i u dalekim zemljama, kroz škole, folklor, vrtiće i razne kulturne udruge. Danas su ti mladi ljudi ovdje kako bi to iskustvo rada i učenja hrvatskog jezika prenijeli na cijelu zajednicu. Hrvatska zajednica je jako velika i posebno mi je drago što će ovi učenici i njihovi nastavnici obići cijelu Hrvatsku te se upoznati s našom kulturnom i povijesnom baštinom, kazao je župan Boban.

Istaknuo je kako su gošće upoznate s radom Županije te im naglasili kako je ovo povijesna županija u okvirima Hrvatske te je to jako važan segment za razvoj hrvatskog identiteta u dijaspori.

- Želim im ugodan boravak u našoj županiji te bih volio da se njihov boravak u našoj županiji reflektira na druge ljude u bilo kojem dijelu svijeta da očuvaju kulturnu i povijesnu baštinu naše zemlje, a iznad svega hrvatskog jezika, istaknuo je župan.

Predsjednica hrvatske škole u Kanadi, Marina Sesar zahvalila je na prijemu te istaknula važnost ovakvih putovanja.

- Došli smo predstaviti svoju hrvatsku školu i zajednicu u Londonu i Kanadi koja broji 14 obitelji i 38 djece. Uz hrvatsku školu imamo i folklornu skupinu te kroz našu zajednicu organiziramo razne zabave, predstave i druženja. Cilj naše zajednice sačuvati identitet i jezik, a voljeli bi kad bi se u našu zajednicu uključilo što više obitelji. Na putovanjima upoznajemo kulturnu baštinu te usavršavamo jezik, kazala je Sesar.

Voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika, Ante Ćaleta naglasio je kako ovakvi susreti imaju posebnu emocionalnu vrijednost jer pokazuju povezanost hrvatskih iseljenika s domovinom.

-Ovo je jedan od emotivnijih sastanaka na kojima sam prisustvovao. Ovdje su zastupljene nevjerojatne priče na koje ne možeš ostati ravnodušan. Čuvati hrvatski identitet na drugom kontinentu iznimno je zahtjevno, a posebno veseli vidjeti djecu koja pričaju hrvatski jezik i s ponosom ističu hrvatske korijene, kazao je Ćaleta.