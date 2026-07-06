Djeca iz Doma Maestral uživala na Braču: Pet dana ispunjenih morem, smijehom i nezaboravnim uspomenama

Štićenici Dječjeg doma Centar Maestral iz Splita proveli su pet nezaboravnih dana u Selcima na otoku Braču, gdje su uživali u brojnim aktivnostima zahvaljujući gostoprimstvu članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Selca.

Djeca iz Splita i organiziranog stanovanja tijekom boravka imala su priliku istražiti ljepote Brača, voziti se gliserom, kupati se u kristalno čistim uvalama i sudjelovati u raznim ljetnim sadržajima. Domaćini su se pobrinuli za smještaj, prehranu i bogat program koji će mališanima ostati u trajnom sjećanju.

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Iz Centra Maestral nisu skrivali zahvalnost svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog druženja.

– Djeca su se vratila puna doživljaja o kojima će još dugo pričati i zauvijek pamtiti. Do neba smo vam zahvalni! – poručili su iz Doma Maestral, posebno zahvalivši članovima DVD-a Selca na toplom prijemu, brizi i ljubavi koju su pružili njihovim štićenicima.

Boravak na Braču još je jednom pokazao koliko zajedništvo i humanost mogu uljepšati djetinjstvo te stvoriti uspomene koje ostaju za cijeli život.