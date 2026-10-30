Djeca ih obožavaju, ali stručnjaci upozoravaju: Već tri riblja štapića mogu biti previše, evo što su otkrila istraživanja

Hrskavi izvana, mekani iznutra i gotovi za nekoliko minuta – riblji štapići mnogima su omiljeni obrok, osobito djeci. Često ih jedu i oni koji inače nisu ljubitelji ribe, no rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazuju da s njihovom konzumacijom ipak treba biti oprezan.

Kako prenosi njemački portal t-online, potrošačka organizacija Stiftung Warentest tijekom testiranja ribljih štapića otkrila je prisutnost 3-monokloropropandiola (3-MCPD), tvari koja može nastati tijekom proizvodnje i prerade hrane.

Na moguće rizike upozorava i Državni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane njemačke savezne zemlje Donje Saske (LAVES).

Što se događa pri visokim temperaturama?

Posebnu pozornost stručnjaci posvećuju esterima masnih kiselina 3-MCPD-a, spojevima koji mogu nastati tijekom prerade hrane na visokim temperaturama, osobito iznad 180 Celzijevih stupnjeva.

Takvi spojevi povezuju se s mogućim štetnim djelovanjem na bubrege i potencijalnim kancerogenim učincima. Mogu biti prisutni u proizvodima koji se pripremaju prženjem ili pečenjem, uključujući riblje štapiće.

Iako su štetni učinci dosad potvrđeni u istraživanjima na životinjama, njemački LAVES preporučuje da se njihov unos hranom svede na najmanju moguću mjeru.

Već tri riblja štapića mogu dosegnuti dnevnu granicu

Prema Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), podnošljivi dnevni unos 3-MCPD-a iznosi dva mikrograma po kilogramu tjelesne težine.

To znači da se za dijete teško između 30 i 40 kilograma granica kreće od 60 do 80 mikrograma dnevno. Za odraslu osobu tjelesne mase od 80 do 100 kilograma riječ je o 160 do 200 mikrograma.

Posebno zabrinjava podatak koji navodi Stiftung Warentest. Prema rezultatima njihovih ispitivanja, u nekim proizvodima pronađene su toliko visoke količine 3-MCPD-a da bi dijete teško samo 16 kilograma već konzumacijom triju ribljih štapića marke Iglo moglo dosegnuti podnošljivi dnevni unos.

Važno je naglasiti da se taj nalaz odnosi na konkretne testirane proizvode i ne znači da svi riblji štapići sadržavaju jednake količine spomenutih spojeva.

Koliko ribljih štapića djeca smiju pojesti?

Osim mogućih štetnih spojeva, stručnjaci upozoravaju i na udio masti koji se dodatno povećava tijekom prženja.

Stiftung Warentest zato donosi praktične smjernice za veličinu obroka:

- Djeca vrtićke dobi trebala bi pojesti najviše tri riblja štapića po obroku.

- Djeci školske dobi preporučuje se najviše pet ribljih štapića po obroku.

Te se preporuke odnose na veličinu obroka, a ne na zajamčeno sigurnu količinu 3-MCPD-a u svakom proizvodu.

Nisu problem samo riblji štapići

Riblji štapići nisu jedina popularna namirnica u kojoj su otkriveni esteri masnih kiselina 3-MCPD-a.

Ti su spojevi pronađeni i u pilećim medaljonima, poznatijima kao nuggetsi, te u vegetarijanskim pohanim odrescima.

Stručnjaci zato preporučuju umjerenost u konzumaciji prethodno pohanih smrznutih i rashlađenih proizvoda. Takva hrana ne mora potpuno nestati s jelovnika, ali ne bi trebala biti svakodnevni izbor, osobito kada je riječ o prehrani djece.

Zaključak je jednostavan: riblji štapići mogu biti povremen obrok, ali važno je pripaziti na količinu, način pripreme i raznolikost prehrane.