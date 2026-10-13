Djeca će prosvjedovati u centru Splita. Romana Ban upozorava: "Mnogo toga trebalo bi biti drugačije"

Platforma Split za djecu ponovno okuplja kreativce, umjetnike, udruge i institucije u jedinstvenu priču koja spaja generacije - Festival Split za djecu!

Treće izdanje najveće splitske kulturno-zabavne manifestacije za djecu održat će se od 14. do 18. listopada 2026.

Djecu svih uzrasta na nekoliko lokacija u gradu tijekom 5 dana očekuje više od 50 besplatnih aktivnosti: dječji prosvjed, književni program, STEM i kreativne radionice, predstave, sport, glazba…

Tim smo povodom razgovarali s Romanom Ban, pokretačicom platforme Split za djecu i organizatoricom spomenutog Festivala.

Treći Festival Split za djecu donosi više od 50 besplatnih aktivnosti na nekoliko gradskih lokacija. Kad se osvrnete na prvo izdanje, koliko je Festival narastao i jeste li uopće očekivali da će se ova priča razviti u ovako veliku manifestaciju?

U organizaciju prvog izdanja Festivala ušla sam bez velikih očekivanja, ali sa snažnom željom da pokušam i vidim kako će sve proći. Program je već u prva dva izdanja imao preko 50 aktivnosti i okupio desetke različitih organizacija i pojedinaca koji rade s djecom.

Ove se godine rast očituje u povećanju broja programskih dana sa 3 na 5, ali još više u potpori onih koji su Festival Split za djecu prepoznali kao manifestaciju vrijednu podrške.

Treći Festival Split za djecu se organizira uz podršku i financijsku potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita i Turističke zajednice SDŽ.

Ovim putem posebno zahvaljujem zlatnom sponzoru Međunarodnoj školi Harfa, srebrnom sponzoru Poliklinici Doctus i ostalim sponzorima, a to su City Center one Split, Erste banka, Kancelarija, Aras Digital Products i Čičamiča. Hvala i svim prijateljima Festivala koji na različite načine pomažu da sve prođe kako treba!

Moram istaknuti da je ono što me veseli više od rasta brojki zapravo isprobavanje novih koncepata unutar programa. Ne želim igrati na sigurno, već isprobavati nove lokacije i nove formate te dati priliku novim izvođačima. Iz svakog izdanja tako “ispliva” nešto novo što svakako želim ostaviti i za iduću godinu.

Festival je nastao iz platforme Split za djecu. Kako se rodila ideja o njezinu pokretanju i što ste tada prepoznali kao nešto što Splitu, odnosno splitskoj djeci i roditeljima, nedostaje?

Platformu sam pokrenula iz vlastite roditeljske potrebe za jedinstvenim mjestom informiranja o dječjim sadržajima u Splitu i okolici. Nedostatak jednokratnih i besplatnih aktivnosti za djecu motivirao me da informativni dio “Split za djecu” priče nadopunim organizacijskim, tako da je s vremenom nastala cijela platforma koja organizira i promovira događaje za djecu i cijele obitelji. Danas Split za djecu informira o dječjim događajima i sadržajima putem web portala, newslettera i društvenih mreža, a tijekom gotovo cijele godine organizira i suorganizira različite događaje za djecu i roditelje.

Ovogodišnji Festival otvarate dječjim prosvjedom pod nazivom „Splite, poslušaj svoje dite!”. Što vas je potaknulo na ideju da upravo djeci date priliku da javno progovore o gradu u kojem odrastaju?

Aktivnostima koje organiziram često nastojim djeci dati priliku da se njihov glas čuje, a prije svega osvijestiti ih da je njihov glas bitan. Prije dvije godine sam skupinu djece odvela u gradsku vijećnicu, gdje su predstavnicima Grada iznijeli svoje ideje o tome kako Split učiniti ljepšim mjestom za odrastanje.

Važno je djecu informirati o načinima na koje se njihov glas može čuti i ozbiljno shvatiti - nekad je to u gradskoj vijećnici, a nekad na ulicama i trgovima, kao što će to biti slučaj na otvaranju ovogodišnjeg Festivala. I ovim putem pozivam roditelje i nastavnike da potaknu djecu na sudjelovanje i dođu s njima na prosvjed ove srijede u 10 sati ispred HNK - izradite transparente i budite jasni oko toga kakav bi Split kao “grad-prijatelj djece” trebao biti!

Kada bismo danas pitali splitsku djecu što bi promijenila u svom gradu, što mislite da bi nam odgovorila? Slušamo li kao društvo uopće dovoljno njihove želje i potrebe?

Djeca uvijek iznenade svojim odgovorima, tako da je najbolje ništa ne pretpostavljati, nego ih otvorena srca poslušati ove srijede te se zapitati upravo to - slušamo li njihove želje i potrebe, odnosno činimo li išta da ih ispunimo?

Split se voli predstavljati kao grad po mjeri svojih stanovnika, ali koliko je on doista grad po mjeri djece? Što biste vi, iz perspektive nekoga tko svakodnevno radi na sadržajima za najmlađe, prvo promijenili?

Gotovo sve što neki grad čini gradom kakav bi trebao biti povezano je s djecom, a u Splitu je mnogo toga što bi se trebalo drugačije i bolje. Uvjeti za rad u predškolskim ustanovama, briga za djecu s poteškoćama u razvoju, bolnički kapaciteti za psihijatrijske slučajeve djece i adolscenata, preventivni programi, dostupnost kulturnih sadržaja za djecu - mnogo je područja gdje su poboljšanja nužna. Djeci i roditeljima nije važno je li za rješavanje nekog od tih pitanja nadležan Grad ili država, već samo poduzimaju li se konkretni koraci za poboljšanja.

Ja se uvijek vodim onom “Budi promjena koju želiš vidjeti”, tako da svoj doprinos boljem Splitu dajem upravo kroz Split za djecu, vodeći se mišlju da sadržajem koji stvaram doprinosim osnaživanju obitelji, odnosno prevenciji rizičnih ponašanja kod djece i mladih.

Program Festivala obuhvaća književnost, znanost, tehnologiju, kreativnost, sport i kazalište. Koliko je izazovno osmisliti sadržaje koji će istodobno biti zanimljivi djeci različitih uzrasta, ali i imati neku edukativnu vrijednost?

Tijekom cijele godine dobivam povratne informacije i prijedloge roditelja vezane uz sadržaj koji njihova djeca preferiraju i žele, tako da to uvijek uzmem u obzir pri kreiranju programa. Bitno mi je pokriti različite afinitete i uzraste, tako da raznovrsne aktivnosti uvijek budu raspodijeljene u grupe prema uzrastu pa na svoje dođu i jasličari i vrtićarci i školarci.

Posebno je zanimljivo što su sve aktivnosti besplatne. Koliko vam je važno da sudjelovanje na Festivalu ne ovisi o financijskim mogućnostima roditelja i koliko je danas djeci općenito dostupno kvalitetnih izvanškolskih sadržaja?

Danas postoji mnogo kvalitetnih izvanškolskih sadržaja, no cijene prate općeniti rast cijena, tako da roditeljima zna biti uistinu izazovno. Zbog toga je Festival izvrsna prilika da djeca besplatno isprobaju različite aktivnosti i da obitelji zajednički konzumiraju sadržaj koji nemaju često prilike doživjeti.

Moram istaknuti da je volonterski angažman gotovo svih izvođača presudan za omogućavanje besplatnog uživanja u brojnim radionicama u sklopu Festivala, tako da ću iskoristiti priliku kako bih još jednom zahvalila svima koji će ove godine utkati svoje volonterske sate u 3. Festival Split za djecu:

Edukido Split, Menar Academy Split, Helen Doron Split, Atelier mARTa, Peti element, Space STEM, Jasmina Aleksandra Žiljak (Svibor tale&more), Osjeti priču, ALBA - Play, Grow & Learn!, Magdalena Mrčela, Pinikon, Mia Vrdoljak, Tihana Caktaš, Nikolina Jurišić, Centar izvrsnosti SDŽ, Malac genijalac Split, Zajednica tehničke kulture grada Splita, Edu3Dkacija Split, Udruga LOOP, Ante Milić, Jasmina Beneta (Waldorf kreativac), doremiredo centar glazbe, Glazbeni centar Ljestvica, AT School, Antonia Vukman (Chiara&Co.), Đina Radulj, Dizajnerska početnica, Mladi u fokusu, Sportsko-glazbena udruga Pčelica Maja, KK Split, Kids Escape Room Split, Babysteps Split.

Jedan od programskih dana posvećen je STEM-u, drugi književnosti, a treći kreativnosti. Primjećujete li kroz dosadašnji rad da se dječji interesi mijenjaju? Privlače li ih danas više tehnologija i digitalni sadržaji ili ih još uvijek jednako oduševljavaju knjige, umjetnost i klasična igra?

Ako se aktivnost koncipira interaktivno i učenjem kroz igru, onda djeci bude zanimljiva bez obzira na to radi li se o, primjerice, STEM radionici ili pričaonici. S obzirom na to da se trudim okupiti upravo entuzijastične, stručne i zanimljive suradnike poput gore navedenih, vjerujem da nam je i program takav!

Ovogodišnji program uključuje i zajedničke aktivnosti roditelja i djece te inkluzivne igre. Koliko vam je važno da Festival bude mjesto povezivanja, a ne samo događanje na koje roditelji dovode djecu kako bi ih zabavili?

Vrlo mi je bitno da u program budu uključene aktivnosti na kojima roditelji sudjeluju zajedno s djecom jer upravo takvi trenuci postaju najljepše uspomene. Zgodno je ostaviti dijete u pouzdanim rukama voditelja radionice i otići na kavu, ali je ipak posebnije kvalitetno provesti sat vremena s djetetom i u potpunoj prisutnosti upijati njihovu znatiželju, pokušaje, pogreške i dostignuća - a sve to stane u jednu “običnu” radionicu.

Iza Festivala stoji velik broj kreativaca, udruga, institucija i partnera. Koliko je teško okupiti sve te ljude oko jedne ideje i kakav je odaziv splitske zajednice kada je riječ o projektima namijenjenima djeci?

Split za djecu je od samih svojih početaka usmjeren okupljanju i međusobnom povezivanju svih koji u Splitu i okolici rade s djecom i za djecu. Takvi pojedinci, udruge i institucije odnedavno mogu postati i službeni članovi zajednice Split za djecu, dobivajući na taj način veće mogućnosti u smislu promocije svog rada putem naših kanala.

Festival Split za djecu je manifestacija od koje je krenulo naše okupljanje i povezivanje, tako da se svi rado ponovno odazovu na nova izdanja. Zajedničkim snagama gradimo Festival Split za djecu u najveću kulturno-zabavnu manifestaciju u gradu, a vjerujem da je sve ovo samo postavljanje temelja za pozicioniranje Splita u destinaciju u koju će obitelji ciljano dolaziti kako bi sudjelovale na događajima koji se ne propuštaju.

Organizacija petodnevne manifestacije s više od 50 besplatnih aktivnosti sigurno nosi niz izazova. Što je najzahtjevniji dio cijele priče i postoji li nešto što publika ne vidi, a što vam oduzima najviše vremena i energije?

Najizazovnije su poteškoće i promjene koje se dogode u zadnji tren, a na koje se ne može utjecati. Gotovo uvijek se dogodi da se netko od izvođača razboli i mora otkazati svoj angažman, a ista stvar je i s djecom koja budu prijavljena na radionice. Međutim, sve je lakše kad pogledaš širu sliku i shvatiš da neće svijet propasti čak ni ako se cijeli Festival otkaže. 🙂

Kroz platformu Split za djecu imate priliku pratiti što roditelji traže i kakvi sadržaji nedostaju u gradu. Što vam najčešće govore? Postoji li nešto što Split još uvijek ne nudi djeci, a trebao bi?

Iako je današnja situacija bolja nego prije nekoliko godina, čini mi se da još uvijek najviše nedostaje jednokratnog sadržaja poput predstava i različitih radionica, posebno u prvim mjesecima godine, kad grad kao da utone u san.

Do prije koju godinu gotovo da nije bilo ni sadržaja za roditelje, ali u zadnje je vrijeme ostvaren izniman pomak u tom smislu jer su brojne organizacije pokrenule različite tečajeve, predavanja, radionice, konferencije… Konferencija Split za djecu bila je među prvim splitskim konferencijama namijenjenim roditeljima, a za mjesec dana nas čeka već treće izdanje.

Festival već treću godinu zaredom okuplja djecu i obitelji. Postoji li neki trenutak iz prethodnih izdanja koji vam je posebno ostao u sjećanju i zbog kojeg ste pomislili da sav trud oko organizacije ima smisla?

Posebno sam slaba na trenutke u kojima svjedočim zajedničkom uživanju djece i roditelja na radionicama i predstavama. Kad znam da sam doprinijela stvaranju obiteljskih trenutaka za međusobno povezivanje, trenutaka koji će im se vjerojatno pretvoriti u lijepe uspomene, onda sam sigurna da sve ima smisla i da ću, usprkos stresu koji je sastavni dio organiziranja velikih događaja, i dalje biti motivirana za nove manifestacije.

Za kraj, što biste izdvojili kao nešto što se ove godine nikako ne bi smjelo propustiti i gdje roditelji mogu pronaći detaljan raspored te prijaviti djecu na pojedine aktivnosti?

Detaljan raspored s prijavnicama dostupan je na web portalu Split za djecu ( www.splitzadjecu.com ), a kao ono što ne smijete propustiti istaknula bih dječji prosvjed, pripovjedni nastup, sportske radionice i kazališne predstave. Dođite nam i guštajte s dicom na 3. Festivalu Split za djecu!