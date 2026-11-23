Više od 7.000 djece i odraslih diljem Hrvatske moglo bi ostati bez mjesta na kojem trenutačno primaju logopedsku terapiju. Na takav scenarij upozoroli je još u listopadu Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) čiji su predstavnici 7. listopada prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva zbog novih zakonskih i tehničkih uvjeta za obavljanje logopedske djelatnosti.

Problem na koji su tada upozoravili jestu u tome što brojni privatni logopedski kabineti neće moći zadovoljiti propisane uvjete, prvenstveno one koji se odnose na prostor. Rok za prilagodbu istječe krajem srpnja 2027. godine, a oni koji uvjete ne ispune mogli bi ostati bez prava na rad.

Prema istraživanju HALP-a, više od 40 posto ispitanih privatnih logopedskih subjekata izjavilo je da ne može zadovoljiti nove uvjete. Istodobno, privatni logopedi tijekom 2025. godine pružili su usluge za više od 18.000 korisnika.

Peticiju za dostupnu logopedsku terapiju potpisalo 21.004 građana

Peticija "Sačuvajmo dostupnu logopedsku terapiju!" prikupila je 21.004 potpisa dva tjedna prije predviđenog roka. Početkom listopada pokrenula ju je Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) koja upozorava da bi zbog novih minimalnih tehničkih uvjeta oko 7.000 korisnika, većinom djece, moglo izgubiti pristup terapiji u ordinacijama u kojima je sada primaju.

Privatni logopedi upozoravaju da bi o nastavku rada pojedinih ordinacija moglo odlučivati i nekoliko centimetara visine stropa, kvadratni metar površine ili dodatni sanitarni čvor. Riječ je, navode, o prostornim uvjetima koji izravno ne utječu na kvalitetu terapije.

"Budući da je odgovarajuće prostore često nemoguće pronaći, a rok za usklađivanje se približava, HALP peticijom poziva Ministarstvo zdravstva da izmijeni neispunjive uvjete u dijalogu sa strukom. Peticijom se traži i očuvanje kontinuiteta rada postojećih privatnih praksi kako tisuće korisnika ne bi ostale bez terapije. Naime, privatni logopedi imaju rok za usklađivanje od samo dvije godine, do 31. srpnja 2027., nakon čega će se prakse koje ne ispune propisane uvjete ugasiti po sili zakona. Istodobno, javnozdravstvenim ustanovama za prilagodbu su osigurane tri godine. HALP smatra ovakvu razliku u rokovima neopravdanom te je zbog spornih zakonskih odredbi zatražio ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom", stoji u priopćenju HALP-a.

Traže da zakon omogući rad multidisciplinarnih timova

Uz izmjene prostornih uvjeta, HALP traži da se zakonom omogući rad timova u kojima logopedi surađuju s psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima i radnim terapeutima.

"Takav oblik rada korisnicima osigurava cjelovitu procjenu i koordiniranu podršku na jednom mjestu, bez odlazaka različitim stručnjacima i dodatnog čekanja. Njihovo zakonsko onemogućavanje ne ograničava samo rad stručnjaka, već i korisnicima uskraćuje pristup cjelovitoj skrbi. Peticija je stoga upućena Hrvatskom saboru i Ministarstvu zdravstva", ističu logopedi.

Ministarstvo najavilo izmjene pravilnika, HALP još čeka rješenje

Nakon što su se privatni logopedi u listopadu usprotivili novim uvjetima, iz Ministarstva zdravstva poručili su da rade na izmjenama pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje zdravstvenih djelatnosti te da će izmjene obuhvatiti i logopediju. Tada nisu naveli koje će odredbe mijenjati ni hoće li ublažiti prostorne uvjete na koje logopedi upozoravaju.

Iz HALP-a navode da su, unatoč ponovljenim izjavama ministrice i Ministarstva o spremnosti na dijalog, dosad održana samo dva sastanka, bez konkretnog rješenja.

"Ministarstvo pritom i dalje upućuje Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i HALP da se međusobno usuglase, iako su te dvije organizacije još prije više od godinu dana izradile i Ministarstvu dostavile zajedničke prijedloge minimalnih tehničkih uvjeta, koji nisu uvršteni u propise. Dok konkretno rješenje izostaje podrška javnosti ne jenjava.

Više od 20.000 potpisa jasna je poruka roditelja, korisnika, stručnjaka i građana da dostupnost logopedske terapije ne smije biti žrtva neprovedivih propisa. Prema anketi HALP-a, u kojoj je sudjelovalo 95 privatnih logopedskih praksi, čak 40% njih planira trajno prestati s radom zbog nemogućnosti ispunjavanja prostornih uvjeta", stoji u priopćenju HALP-a.

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U akciju su se uključili i roditelji korisnika logopedske terapije. Prikupili su 1.500 potpisa za pisma upućena predsjedniku Republike, premijeru i ministrici zdravstva Ireni Hrstić.

"Naša djeca ne mogu čekati”": 1.500 roditelja djece na logopedskoj terapiji uputilo je pisma predsjedniku, premijeru i ministrici zdravstva

"Ne želimo čekati zatvorena vrata kabineta kako bismo tek tada počeli tražiti rješenje", poručuje više od 1.500 roditelja u pismima koja su stigla Hrvatskoj asocijaciji logopeda poduzetnika (HALP), uz molbu da se proslijede predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Povod su novi minimalni tehnički uvjeti koje, prema anketi HALP-a, ne ispunjava velik broj privatnih logopedskih praksi, a zbog kojih bi više od 40 % njih moglo trajno prestati s radom. Strahujući da bi njihova djeca tako mogla ostati bez pravodobne stručne pomoći, roditelji traže da se njihov glas čuje i rješenja pronađu prije nego što posljedice postanu stvarnost.

"Privatne kabinete mnoge obitelji koriste zato što drugdje ne mogu pravodobno dobiti pomoć. Zatvaranje postojećih kabineta zato otvara pitanje na koje još nemamo konkretan odgovor: gdje će naša djeca nastaviti terapiju? U nekim sredinama gubitak jednog logopeda može značiti gubitak jedine lokalno dostupne mogućnosti. Za roditelje to znači dodatna putovanja i novu organizaciju obiteljskog života, a za djecu čekanje i mogući prekid kontinuiteta terapije. Posebno nas zabrinjava gubitak vremena za ranu intervenciju. Razvojne potrebe djece ne mogu čekati administrativna rješenja", poručuju u pismu predsjedniku Milanoviću.

Roditelji od predsjednika traže da podrži očuvanje dostupnosti i kontinuiteta logopedske terapije, potakne Vladu i Ministarstvo zdravstva na hitan dijalog s roditeljima i pogođenim logopedima te primi predstavnike roditelja kako bi mu iznijeli konkretne teškoće s kojima se suočavaju njihove obitelji.

Premijeru i ministrici poručuju da Vlada i Ministarstvo zdravstva trebaju preispitati sporne minimalne tehničke uvjete, prihvatiti stručno utemeljene, sigurne i provedive standarde te osigurati pravedne i realne rokove prilagodbe. Ako se uvjeti ne izmjene, očekuju konkretan plan kojim će se očuvati dostupnost i kontinuitet terapije za svako pogođeno dijete.

"Ne možemo razumjeti zašto bi dijete, zbog visine stropa ili propisane kvadrature prostora, moralo izgubiti terapiju u kabinetu u kojem napreduje. Ako takvi zahtjevi imaju nužnu stručnu i sigurnosnu svrhu, očekujemo jasno obrazloženje. Ako postoje jednako kvalitetna i sigurna rješenja prilagođena logopedskoj djelatnosti, želimo da se ona ozbiljno razmotre", stoji u pismu prema premijeru Plenkoviću i ministrici Hrstić.

Njihov apel potaknut je inicijativom za očuvanje dostupnosti logopedske terapije koju provodi HALP. Na temelju provedene ankete, udruga upozorava da 85 % privatnih logopedskih praksi ne ispunjava propisane uvjete, a 40 % će zbog toga trajno prestati s radom. To znači da će minimalno 7.000 korisnika, mahom djece, izgubiti svoje mjesto za terapiju.

Kako navode iz HALP-a, predsjednik Zoran Milanović primio je roditelje na sastanak i iskazao razumijevanje za njihove zabrinutosti.

"HALP stoga poziva ministricu i Ministarstvo zdravstva da 21.000 glasova građana pretvore u konkretno djelovanje", poručuju iz HALP-a.

Kekin traži hitnu sjednicu Odbora: 40% logopeda moglo bi prestati raditi

Ivana Kekin, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora uputila je članovima odbora prijedlog za održavanje hitne tematske sjednice Odbora na temu provedbe Zakona o logopedskoj djelatnosti i dostupnosti logopedske terapije. Priopćenje prenosimo u cjelosti.

Kako ističe, razlog za sazivanje tematske sjednice je hitan jer privatnim logopedskim praksama koje posluju kao obrti ili trgovačka društva pravo na rad prestaje po sili zakona 31. srpnja 2027. ako do tada ne ispune minimalne tehničke uvjete. Te uvjete trenutačno propisuje privremena odluka ministrice (čl. 53.), a konačni pravilnik još nije donesen. Zdravstvene ustanove za ispunjavanje istih uvjeta imaju rok od tri godine.

Zbog toga je Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) Vladi RH i Ministarstvu zdravstva uputila niz primjedbi. Prema anketi koju je provela, čak 85 posto postojećih pružatelja usluga ne može ispuniti barem jedan od propisanih novih tehničkih uvjeta, dok bi se zbog novih uvjeta moglo zatvoriti čak 40 posto logopedskih kabineta. Naime, ispunjavanje novih minimalnih tehničkih uvjeta zahtijevalo bi opsežne građevinske zahvate, često neizvedive u unajmljenim prostorima, ili preseljenje u nove prostore.

"Prema riječima više od 1500 roditelja koji su se nedavno otvorenim pismom zbog najavljenih novih uvjeta obratili premijeru Plenkoviću i ministrici zdravstva Ireni Hrstić, ukoliko se zatvori čak 40 posto logopedskih kabineta, više od sedam tisuća korisnika, mahom djece, moglo bi ostati bez adekvatne, pravovremene i stručne pomoći. Mislim da je njihov strah opravdan i da kao Odbor moramo raspraviti o načinima da se taj scenarij izbjegne", istaknula je Ivana Kekin.

Ukoliko zastupnici HDZ-ove većine pristanu na održavanje hitne tematske sjednice na nju će biti pozvani predstavnici Ministarstva zdravstva kako bi iznijeli procjenu broja ugroženih pružatelja usluga i korisnika te raspoloživih zamjenskih kapaciteta u pojedinim sredinama. Bit će pozvani i predstavnici HALP-a, koji bi mogli iznijeti svoje ocjene o ugroženosti dostupnosti terapije te prijedloge prilagodbe pravilnika kojima bi se osigurala dostupnost logopedskih usluga za sve korisnike.

Građani su pozvani podržati logopede potpisivanjem peticije, a kampanju mogu pratiti putem web stranice te Instagram i Facebook profila HALP-a.

Što ovo znači za grad Split i njegove mališane?

No što takve promjene znače za Split grad u kojem se na logopedsku procjenu i terapiju već sada čeka mjesecima? O tome smo razgovarali s Emilijom Ujević Tomšić, magistrom logopedije i specijalisticom rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, osnivačicom i vlasnicom splitskog logopedskog kabineta Logopedionica u kojem su zaposlene četiri magistrice logopedije.

U Splitu samo osam privatnih kabineta, većina traži novi prostor

Ujević Tomšić objašnjava kako novi minimalni tehnički uvjeti podrazumijevaju zahtjeve vezane uz kvadraturu, broj prostorija, sanitarne uvjete, broj zaposlenih i opremu. Upravo bi pronalazak odgovarajućeg prostora mogao postati najveći problem za privatne logopede.

"Problem novih normativa i minimalnih tehničkih uvjeta potencijalno dovodi do zatvaranja dijela postojećih privatnih praksi, odnosno privatnih logopedskih kabineta, jer zahtijeva primjerice, određenu kvadraturu, broj prostorija, sanitarne uvjete, broj zaposlenih i određenu opremu. Logopedski kabinet Logopedionica se našao u situaciji gdje se mora prilagoditi prostoru jer trenutni prostor u kojem se nalazi ne odgovara u potpunosti traženim minimalnim tehničkim uvjetima. Ovu situaciju još stresnijom čini nemogućnost pronalaska prostora koji bi zadovoljio tražene uvjete", objašnjava naša sugovornica.

Posebno zabrinjava podatak koji iznosi o broju privatnih logopedskih kabineta u Splitu.

"U gradu Splitu trenutno se nalazi osam logopedskih kabineta, a usporedbe radi, u Zagrebu djeluje sedamdeset privatnih logopedskih kabineta. Većina je u potrazi za novim odgovarajućim prostorima, a kojih gotovo i nema", upozorava Ujević Tomšić.

Jesu li dva četvorna metra više važnija od prava djeteta na terapiju?

Problem s kojim se suočavaju splitski logopedi nije izoliran slučaj. Prema izvještaju HRT-a, na prosvjedu ispred Ministarstva zdravstva logopedi su upozorili na pojedine konkretne zahtjeve, poput terapijske prostorije od najmanje 12 četvornih metara, čekaonice od devet četvornih metara, dva sanitarna čvora te propisane širine vrata i visine stropa.

Logopedinja i članica HALP-a Maša Jakubin, kako je prenio HRT, upozorila je da je pronalazak prostora koji istodobno zadovoljava sve zahtjeve iznimno težak, osobito u manjim sredinama.

"Od logopeda koji provodi individulanu terapiju odjednom se traži soba od barem 12 kvadrata, čekaonica od devet četvornih metara, te čak dva sanitarna čvora iako je uvijek sam s korisnikom. Kada se pribroje stavke poput širine vrata od 90 cm, visine stropa od 260 cm, pred logpede je stavljen nemoguć zadatak", istaknula je Maša Jakubin.

Zato logopedi pitaju vrijede li dva dodatna četvorna metra i desetak centimetara visine stropa više od djetetova prava na logopedsku terapiju. Traže dijalog i reviziju minimalnih tehničkih uvjeta.

"Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti, pravilno izgovarati glasove, prevladati teškoće u učenju ili smanjiti mucanje. Kvalitetu terapije određuju stručnost logopeda, a ne građevinske norme koje u nekim slučajevima mogu biti i prepreka terapijskom procesu", istaknula je Adela Parać Kukec, logopedinja i dopredsjednica HALP-a.

Logopedi koji rade u prostorima koji, prema novom zakonu ne ispunjavaju tehničke uvjete, često su jedini logopedi u svojim sredinama.

"Ja radim u Svetoj Nedelji. U mojem prostoru, s kojim sam izuzetno zadovoljna, imam problem visine stropa. Moj strop je 240 cm, a potrebno je 260 cm. Ja jedina na tom području imam privatnu logopedsku praksu. Postoji lista čekanja. Kod mene ono je to u okviru jedne godine između 200 i 250 djece koji se obrate za pomoć", rekla je Matilda Poljak Šušak, logopedinja.

Privatni logopedi kažu da nemaju nikakvu podršku od Hrvatskog logopedskog društva, ni od Ministarstva zdravstva.

A što će biti s više od stotinu djece koja dolaze u Logopedionicu?

Iako se rasprava trenutačno vodi oko prostornih i tehničkih uvjeta, najveće pitanje ostaje što će se dogoditi s djecom koja već mjesecima ili godinama redovito pohađaju logopedsku terapiju.

Samo u splitskoj Logopedionici trenutačno je u terapiju uključeno više od stotinu djece s teškoćama komunikacije, jezika i govora.

"To je izvrsno pitanje i u biti najvažnija posljedica cijele situacije. U kabinetu Logopedionica je u aktivnoj terapiji radi teškoća komunikacije, jezika i govora uključeno više od stotinu djece. U scenariju gdje Logopedionica kao privatni kabinet prestane s radom, djeca ne bi automatski dobila drugo mjesto za terapiju. Zakon uređuje uvjete pod kojima logoped može raditi, ali ne propisuje rješenje kojim bi se u slučaju zatvaranja privatnog kabineta svakom djetetu osigurao drugi logoped, termin ili kontinuitet terapije", ističe Ujević Tomšić.

Drugim riječima, zatvaranje samo jednog kabineta moglo bi značiti da više od stotinu djece mora ponovno tražiti stručnu pomoć, bez jamstva da će je brzo pronaći.

A ako se sličan scenarij dogodi i u drugim privatnim kabinetima, pritisak na ionako opterećen sustav mogao bi postati još veći.

"Dijete se ne može samo prebaciti u javni sustav kao da mijenja adresu"

Jedno od ključnih pitanja jest mogu li javne zdravstvene ustanove preuzeti djecu i odrasle koji bi zbog eventualnog zatvaranja privatnih kabineta ostali bez terapije.

Naša sugovornica smatra da je takav prijelaz znatno složeniji nego što se možda čini.

"Javne zdravstvene ustanove mogu preuzeti dio korisnika, ali ne postoji informacija da sustav vidljivo raspolaže kapacitetom za trenutačno preuzimanje svih korisnika privatnih logopedskih kabineta koji bi mogli izgubiti svoje mjesto za terapiju. Dijete koje danas privatno ima, primjerice, terapiju jednom tjedno, ne može se jednostavno „prebaciti” u javni sustav kao da samo promijeni adresu. Treba postojati slobodan logoped, slobodan termin, odgovarajuća usluga, prostor, oprema, mogućnost dugotrajnog kontinuiranog tretmana", objašnjava.

Liste čekanja razlikuju se ovisno o dobi djeteta, vrsti teškoća i mjestu stanovanja, ali činjenica je, potvrđuje splitska logopedinja, da se na usluge već sada čeka mjesecima.

Zbog toga upozorenja privatnih logopeda nisu usmjerena samo na očuvanje njihovih radnih mjesta, nego i na pitanje dostupnosti stručne pomoći djeci kojoj je ona potrebna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Emilija Ujević Tomšić mag. logoped (@teta.logopedica)

Kod male djece izgubljeno vrijeme može biti posebno važno

Posebno osjetljivu skupinu čine djeca najranije dobi, kod koje pravodobna logopedska intervencija može imati važnu ulogu u razvoju komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina.

Upravo se tijekom prvih godina života odvijaju intenzivni razvojni procesi, zbog čega višemjesečni prekid terapije za pojedinu djecu može predstavljati ozbiljan problem.

"Može značiti gubitak vremena u razdoblju kada se komunikacijske, jezične i govorne vještine vrlo brzo razvijaju i kada rana intervencija može imati najveći smisao. Važno je ipak naglasiti da ne znači nužno da će svako dijete kojem se terapija odgodi imati trajnu štetu. Učinak ovisi o dobi, vrsti i težini teškoće, razvojnim čimbenicima i tome koliko je dijete već napredovalo", pojašnjava Ujević Tomšić.

Smatra da se prilikom donošenja i provedbe propisa ne bi smjelo razmišljati isključivo o tome zadovoljava li određeni prostor tehničke uvjete.

"Ako Zakon i regulatorne promjene dovedu do smanjenja broja mjesta na kojima se terapija može pružati, uz procjene „ispunjava li kabinet tehničke uvjete” trebamo postaviti i pitanje „što se događa s djetetom ako zbog tog uvjeta izgubi terapiju i koliko brzo sustav može osigurati alternativu", poručuje.

U manjim sredinama privatni logoped često je jedina mogućnost

Dok roditelji u većim gradovima ponekad imaju mogućnost potražiti drugog stručnjaka, u manjim sredinama situacija je znatno složenija.

Ondje zatvaranje privatnog logopedskog kabineta može značiti da obitelj mora putovati u drugi grad, snositi dodatne troškove ili odustati od redovite terapije.

"Djeca u manjim sredinama su među najizloženijom skupinom, upravo zato što privatni logoped tamo često nije „jedna od nekoliko opcija”, nego praktički jedina lokalno dostupna opcija. Posljedica zatvaranja privatnih logopedskih kabineta nije samo promjena pružatelja usluge. Posljedica je smanjenje stvarne dostupnosti terapije", naglašava splitska logopedinja.

Upozorava i na pogrešno promatranje problema kroz podjelu na privatni i javni sektor.

"Zanimljivo je da se ovo ne uklapa u vrlo čestu sliku „privatni sektor protiv javnog sektora” jer mnogim manjim sredinama privatni logoped zapravo nadopunjuje ono što javni sustav ne može lokalno ponuditi ili nadomjestiti", dodaje.

Ministarstvo ne očekuje poremećaje, logopedi traže izmjene

Predstavnici Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika pokrenuli su peticiju kojom traže rješavanje problema, a Ustavnom sudu podnesen je i prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o logopedskoj djelatnosti s Ustavom.

Prema informacijama koje je objavio Novi list, HALP upozorava da bi zbog nemogućnosti prilagodbe više od 40 posto privatnih logopedskih subjekata moglo prestati s radom u srpnju 2027. godine.

Logopedi pritom traže preispitivanje minimalnih tehničkih uvjeta i dijalog s nadležnima, smatrajući da se kvaliteta terapije mora osigurati bez ugrožavanja njezine dostupnosti.

S druge strane, Ministarstvo zdravstva ne očekuje poremećaje u pružanju logopedskih usluga.

Kako je za HRT izjavio Bojan Vidović, ravnatelj Uprave za pravne poslove u zdravstvu Ministarstva zdravstva, vremena za prilagodbu ima dovoljno te Ministarstvo ne očekuje probleme dok je rok za ispunjavanje uvjeta još otvoren.

HRT je izvijestio i o različitim rokovima prilagodbe na koje upozorava HALP: dok javne ustanove imaju tri godine, privatne prakse imaju dvije godine za usklađivanje s uvjetima.

"Iza svakog zatvorenog kabineta stoje djeca koja ne znaju kada će dočekati sljedeću terapiju"

Za Emiliju Ujević Tomšić rješenje nije u odustajanju od standarda nego u pronalaženju uvjeta koji će istodobno jamčiti kvalitetu rada i omogućiti nastavak terapije.

"Ako privatni logopedski kabinet danas kvalitetno radi, ima djecu u terapiji i nema stručnih ili sigurnosnih problema, kod utvrđivanja tehničkih uvjeta trebalo bi se postaviti pitanje: je li određeni zahtjev nužan za sigurnost i kvalitetu logopedske terapije i je li proporcionalan stvarnom riziku? Posebno je teško opravdati situaciju u kojoj bi dijete izgubilo logopedsku podršku zato što kabinet nije uspio u zadanom roku prilagoditi, primjerice, prostor, dok istodobno nema dostupne alternative", ističe.

Naglašava da regulacija struke i podizanje kvalitete ne moraju biti suprotstavljeni ciljevi.

"Regulacija struke i podizanje kvalitete nisu suprotstavljeni ciljevi. Naprotiv, smatram da je moguće istodobno imati visoke stručne standarde i zaštititi kontinuitet terapije."

Za kraj upućuje poruku koja najbolje opisuje zbog čega je ova tema važna daleko izvan kruga privatnih logopeda.

"Za kraj bih voljela naglasiti da iza svakog zatvorenog logopedskog kabineta nije samo „jedan privatni pružatelj usluge” već su iza njega djeca i odrasli kojima je potrebna logopedska terapija, a koji ne znaju kada će dočekati svoj sljedeći logopedski termin", zaključuje Emilija Ujević Tomšić.