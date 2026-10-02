Dizel u Europi nikad skuplji: Evo u kojim državama vozači plaćaju najviše poreza

Dizel je postao najskuplje gorivo na europskim benzinskim postajama, a njegova prosječna cijena u Europskoj uniji dosegnula je rekordnu razinu. Iako vozači dizelaša trenutačno plaćaju više za samo gorivo, porezno opterećenje dizela i dalje je u prosjeku manje nego kod benzina.

Prema podacima Europske komisije koje je analizirao Euronews, ponderirana prosječna cijena litre dizela u EU 21. rujna iznosila je 2,226 eura. Riječ je o najvišoj vrijednosti otkako je 2005. počelo praćenje tih podataka. Dizel je pritom bio 13,4 centa po litri skuplji od benzina Eurosuper 95.

To znači da je za punjenje spremnika od 50 litara potrebno izdvojiti oko 111 eura.

Velik dio tog iznosa odlazi državi. Prosječno porezno opterećenje litre dizela u EU iznosi 86,1 cent, odnosno 38,6 posto konačne cijene. Kod benzina porezi u prosjeku iznose 98,1 cent po litri, oko 12 centi više nego kod dizela.

Zašto je dizel toliko poskupio?

Na snažan rast cijena utjecao je rat s Iranom, koji je počeo u veljači i poremetio protok energenata kroz Hormuški tjesnac. Dizel je posljedice tih poremećaja osjetio snažnije od benzina, pa je njegova prosječna cijena u EU od kraja veljače porasla za oko 40 posto.

Stručnjaci Europske središnje banke procijenili su da su samo rafinerijske marže tijekom trećeg tjedna rujna dodavale oko 41 cent na svaku litru dizela. To je gotovo petina iznosa koji vozači plaćaju na benzinskim postajama.

Prema procjeni ECB-a, za značajnije smanjenje cijena bilo bi potrebno smirivanje rata na Bliskom istoku, normaliziranje prometa kroz Hormuški tjesnac i oporavak globalnih rafinerijskih kapaciteta.

Dizel ima povlašteni porezni položaj

Iako je dizel sada skuplji na benzinskim postajama, europske države tradicionalno ga oporezuju blaže od benzina.

Pravila EU propisuju minimalnu trošarinu od 33 centa po litri dizela, dok je za benzin minimum 35,9 centi. Brojne države zadržale su tu razliku kako bi smanjile troškove prijevoznicima, poljoprivrednicima i drugim djelatnostima koje u velikoj mjeri ovise o dizelskom gorivu.

Europska komisija pokušala je promijeniti takav sustav prijedlogom prema kojem bi se goriva oporezivala prema energetskom sadržaju, a ne količini. No za takvu je promjenu potrebna suglasnost svih 27 članica, a kompromisni prijedlog nije dobio jednoglasnu podršku krajem 2025.

Kako se oporezuje litra dizela?

Porezno opterećenje goriva sastoji se od nekoliko dijelova. Najprije se obračunava trošarina, odnosno fiksni iznos po litri. Pojedine države na to dodaju naknade poput poreza na ugljik.

Nakon toga obračunava se PDV, i to na ukupnu cijenu koja već uključuje trošarinu. Stope PDV-a među članicama EU znatno se razlikuju – od 17 posto u Luksemburgu do 27 posto u Mađarskoj.

Kada se usporedi ukupan iznos poreza koji vozač plaća na jednu litru dizela, razlike među državama postaju velike.

Danska na prvom mjestu

Najveći porezni iznos po litri dizela ima Danska – 1,081 euro. Danska trošarina iznosi oko 57,1 cent po litri, dok se dodatnih približno 51,1 cent odnosi na PDV. Porezi tako čine oko 42,3 posto cijene dizela od 2,555 eura po litri.

Na drugom mjestu je Italija. Nakon povećanja trošarine krajem rujna, porezno opterećenje iznosi oko 1,034 eura po litri.

Slijedi Finska s 1,030 eura poreza po litri. Finska ima i jednu od najviših stopa PDV-a u Europskoj uniji – 25,5 posto.

Njemačka je četvrta s približno 1,024 eura poreza po litri. Međutim, taj će se iznos privremeno smanjiti jer je Bundestag odobrio smanjenje poreza na energiju od 1. listopada do kraja godine. Zajedno s PDV-om, mjera bi trebala sniziti cijenu za oko 17 centi po litri.

Belgija, Nizozemska i Francuska iznad jednog eura

Belgijski vozači plaćaju oko 1,014 eura poreza na svaku litru dizela. Zanimljivo je da Belgija ima jednaku trošarinu za dizel i benzin, ali zbog više osnovne cijene dizela PDV podiže konačni porezni iznos iznad onoga kod benzina.

U Nizozemskoj porezi iznose oko 1,006 eura po litri. Iako je tek šesta prema poreznom opterećenju, upravo Nizozemska ima najskuplji dizel u EU – oko 2,579 eura po litri.

Francuska je sedma s približno 1,005 eura poreza na litru, uz cijenu dizela od oko 2,383 eura.

Iza nje slijede Litva s 94,5 centi, Austrija s 89,7 centi te Grčka s 85,5 centi poreza po litri.

Deset država s najvećim porezom na dizel

Prema izračunu Euronewsa, poredak prema ukupnom iznosu poreza na litru dizela izgleda ovako:

Danska – 1,081 € Italija – 1,034 € Finska – 1,030 € Njemačka – 1,024 € Belgija – 1,014 € Nizozemska – 1,006 € Francuska – 1,005 € Litva – 0,945 € Austrija – 0,897 € Grčka – 0,855 €

Važno je pritom naglasiti da ovaj poredak uspoređuje apsolutni iznos poreza koji se plaća na svaku litru, a ne udio poreza u konačnoj cijeni goriva.

Države već počele smanjivati poreze

Rekordne cijene goriva potaknule su pojedine europske vlade na intervencije.

Njemačka od početka listopada privremeno smanjuje porezno opterećenje benzina i dizela za oko 17 centi po litri kada se uračuna PDV. Češka također priprema porezno rasterećenje koje bi vozačima dizelaša trebalo donijeti uštedu od približno 10 centi po litri, dok je Španjolska produljila svoje mjere poreznog rasterećenja goriva.

Zbog toga se europska ljestvica država s najvećim porezima na dizel može brzo promijeniti. Dok cijene ostaju na rekordnim razinama, vlade su pod sve većim pritiskom da barem dio udara na kućne budžete ublaže smanjenjem poreza i trošarina.