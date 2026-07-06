Divlji tjedan na moru i cestama u Dalmaciji: Kažnjeni gliseri, pijani skiper, oduzeta vozila i ponavljači poslani u zatvor

Policijski službenici Postaje pomorske policije Split proteklih su dana intenzivno nadzirali promet na moru, a rezultati pokazuju kako ni ove sezone ne nedostaje neodgovornih sudionika pomorskog prometa.

U razdoblju od 29. lipnja do 5. srpnja policija je sankcionirala ukupno 63 pomorska prekršaja. Prekršaji su utvrđeni na moru kod Hvara, Šolte, Brača, Čiova te u akvatoriju oko Splita. Posebno se izdvaja 13 osoba koje su kažnjene zbog vožnje plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, čime se izravno ugrožava sigurnost kupača i drugih osoba na moru. Počiniteljima su izrečene novčane kazne u iznosu od 400 eura.

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Glisiranje blizu obale strogo je zabranjeno

Iz policije podsjećaju da je pravilima jasno propisano kako motorne brodice i brodice na mlazni pogon, poput skutera, jet skija i sličnih plovila, smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, i to samo na područjima gdje glisiranje nije zabranjeno. Prilikom upravljanja gliserima, skuterima i drugim plovilima na mlazni pogon obavezno je poštivanje propisa i pravila ponašanja na moru, posebno propisane udaljenosti od obale, kako bi se spriječile pomorske nesreće.

Među ostalim prekršajima koje je pomorska policija sankcionirala proteklog tjedna izdvajaju se sidrenje u području zabrane, davanje plovila na upravljanje osobi bez dozvole te neimanje potrebnih dokumenata.

Poseban slučaj zabilježen je u subotu, 5. srpnja 2026. godine, u uvali Vinogradišće na Palmižani. Tijekom zajedničkog nadzora policijskih službenika Policijske postaje Hvar i Lučkog kapetana, zaustavljen je 48-godišnjak koji je upravljao plovilom. Utvrđeno je da je skiper bio pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,35 g/kg te je zbog počinjenog prekršaja kažnjen novčanom kaznom od 900 eura.

Na plovilu su, uz njega, bila još tri putnika. Lučki kapetan mu je, temeljem zakonskih propisa, izdao mjeru privremenog oduzimanja dozvole u trajanju od osam dana, a skiper je isključen iz pomorskog prometa. Dok je pomorska policija nadzirala more, prometna policija imala je iznimno aktivan vikend i na cestama Splitsko-dalmatinske županije. U protekla tri dana policijski službenici sankcionirali su 1.052 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, ukupno 186, te vožnju pod utjecajem alkohola, ukupno 125 slučajeva.

Iz prometa je isključen 141 vozač jer su vozili pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje. Izrečene su im privremene zabrane upravljanja vozilom i novčane kazne, a tri osobe zadržane su u policiji do otriježnjenja. Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 2,06 promila i utvrđena je kod vozača na području Splita, dok je najviša zabilježena nepropisna brzina iznosila 133 km/h.

Ponavljačima oduzeta vozila

Od ponavljača prometnih prekršaja tijekom vikenda oduzeto je pet vozila, od čega tri osobna vozila i dva motocikla. Šest osoba predano je sudu u žurnom postupku, dok su tri ponavljača predana u zatvor nakon što im je sud odredio zadržavanje. Još tri vozača, prema informacijama policije, tijekom dana trebala su biti odvedena na sud u žurnom postupku. U subotu, 4. srpnja 2026. godine, oko 22 sata u mjestu Katuni na području općine Šestanovac, policijski službenici Policijske postaje Omiš pokušali su zaustaviti osobno vozilo. Vozač se oglušio na naredbu i nastavio vožnju. Nakon što je zaustavljen, utvrđeno je da je riječ o 36-godišnjaku koji je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih bodova. Također je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Budući da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, uhićen je i odveden na sud. Policija je predložila zadržavanje, kaznu zatvora od 60 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana. Sud mu je odredio zadržavanje jer je evidentiran kao počinitelj prometnih prekršaja, prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i kaznenih djela. Nakon odluke suda predan je u zatvor, gdje će biti zadržan 15 dana.

U Splitu zaustavljen s 1,85 promila

Policijski službenici Druge policijske postaje Split zaustavili su 4. srpnja 2026. godine u 2:20 sati osobno vozilo kojim je upravljao 30-godišnjak.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola od 1,85 g/kg. Vozač je zadržan u policijskoj postaji do otriježnjenja, nakon čega je uhićen i odveden na sud. S obzirom na to da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, koji je do sada tri puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, policija mu je oduzela vozilo kojim je počinio prekršaj. Policija je predložila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud mu je odredio zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.

Splitska prometna policija zaustavila je u petak, 3. srpnja 2026. godine, oko 21 sat na području Splita 35-godišnjakinju za koju je kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom iako joj je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja. Kako je do sada dva puta pravomoćno kažnjena zbog vožnje pod utjecajem alkohola, uhićena je i odvedena na sud. Protiv nje se vodi i postupak zbog ranijeg prekršaja vožnje unatoč izrečenoj zabrani.

Policija je sudu predložila da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana. Sud joj je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predana u zatvor.

Policija šalje upozorenje

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske upozoravaju sve sudionike pomorskog i cestovnog prometa da se pridržavaju zakona i pravila, posebno u razdoblju povećanog intenziteta prometa na moru i cestama.

Cilj je, poručuju, spriječiti nesreće i smanjiti broj negativnih događaja, posebno tijekom turističke sezone kada su prometnice i akvatorij pod velikim opterećenjem.