Divlje svinje sve veći problem u Hrvatskoj. Vozačima prijete velike promjene kod odšteta

Divlje svinje su se toliko namnožile u cijeloj Hrvatskoj da je na ovu divlju vrstu koja se jako brzo razmnožava ukinut lovostaj.

Ako vozač nije prekršio prometne propise, a policija je očevidom utvrdila da se zaista radi o udarcu u divlju životinju, vozač podnosi zahtjev za obeštećenjem nastale štete Hrvatskom lovačkom savezu koji mu uz pomoć Ministarstva poljoprivrede isplaćuje nastalu štetu.

No, spremaju se zakonske izmjene, pa i vozači i lovci strahuju da potpore iz Ministarstva više neće biti, piše Net.hr.

Lančani sudar zbog izletanja divljači

Velika divlja svinja je prije nekoliko dana u zoru izletjela iz šume pred automobil 21-godišnjeg vozača nadomak Zadra, na cesti između Murvice i Poličnika, pa je došlo do čak dva sudara.

"U tom trenutku vozilo koje se kretalo iza također je udarilo vozilo koje se kretalo ispred i došlo je do nastupanja materijalne štete, dok ozlijeđenih osoba u toj prometnoj nesreći nije bilo", rekao je Neven Paškalin, voditelj poslova prometne policije PU zadarske.

Zabrinjavajući porast nesreća

Prema statistici PU zadarske lani je bilo 239 prometnih nesreća sudaranja s divljim životinjama u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozlijede. Ove godine je ozlijeđenih i više.

"Ove godine u prvih devet mjeseci dogodilo se 186 prometnih nesreća u kojima je 8 osoba zadobilo tjelesne ozljede, od čega je jedna osoba zadobila teže tjelesne ozlijede, a sedam osoba su zadobile lakše tjelesne ozlijede", dodao je Paškalin.

Statistika o naletima na pojedine vrste divljih životinja se ne vodi, no vjerojatno je da su najviše nesreća skrivile upravo divlje svinje jer ih se puno namnožilo i imaju širok radijus kretanja.

Divlje svinje ne prave štetu samo u prometu, nego i u poljoprivredi. Ne sreće ih se samo po selima i seoskim putevima i seoskim cestama, nego isto tako u predgrađima gradova gdje su privučeni kantama za smeće, odnosno odbačenom hranom.

Milijunski iznosi za odštete

Nakon što osiguravateljske kuće nisu htjele sklapati police za lovoovlaštenike zbog velikog broja prometnih nesreća, Hrvatski lovački savez i Ministarstvo poljoprivrede su postigli sporazum o plaćanju štetnog događaja naleta divljači na vozilo.

Prema podacima koje smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva samo prošle godine su prijavljene 7143 štete od kojih je isplaćeno oko 90 posto njih (6.455) u iznosu od 14.884.845,43 eura, a do kraja kolovoza ove godine ih je bilo 4371 i isplaćeno ih je oko 85 posto (3.738) u ukupnom iznosu od 8.329.141,94 eura.

"Jako dobra je sad trenutačna situacija što sad lovoovlaštenici napokon imaju riješeno pitanje obeštećenja prema oštećenima i nemamo neki veći broj odštetnih zahtjeva sa suda, što je jako povoljno i za lovovlaštenike i na kraju za same vozače koje upravljaju vozilima", rekao je Roko Pavić, tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije.

Spremne izmjene Zakona o lovstvu

No, takvi su izdaci postali previsoki, pa se krenulo u izmjene Zakona o lovstvu.

"Jedan od razloga definitivno su štete. Ne samo na vozilima, nego štete i u poljoprivredi", smatra Pavić.

Uskoro se očekuje predstavljanje novog zakonskog nacrta koji bi trebao donijeti i novi način isplate odšteta onima koji su se sudarili s divljom životinjom koja nije zaštićena vrsta.