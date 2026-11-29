Advent u Sinju ove je godine donio i dozu žestokog rocka. Na adventsku pozornicu stigle su legendarne Divlje jagode, jedan od najpoznatijih rock bendova s ovih prostora, uz čije su hitove odrastale brojne generacije.

Umjesto uobičajenih božićnih melodija, Sinjem su odjeknuli prepoznatljivi zvukovi električnih gitara, a ljubitelji rock glazbe dobili su priliku uživati u nastupu benda koji već desetljećima djeluje na regionalnoj glazbenoj sceni.

Divlje jagode iza sebe imaju bogatu glazbenu karijeru i niz bezvremenskih hitova, među kojima su „Motori”, „Jedina moja”, „Krivo je more” i „Kap po kap”.

Njihov nastup dio je bogatog glazbenog programa ovogodišnjeg Adventa u Sinju, koji tijekom prosinca donosi koncerte različitih glazbenih žanrova i sadržaje za sve generacije.

Kako je izgledala rock večer na sinjskom adventu, pogledajte u nastavku.