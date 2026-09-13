Divljao u automat klubu pa vrijeđao policajce: Slovak završio 10 dana u zadarskom zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin jučer su na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru doveli 22-godišnjeg državljanina Slovačke.

Naime, u petak 11. rujna u 22.15 sati u Zadru na predjelu Smiljevca 22-godišnjak je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir u automat klubu. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja nastavio je s protupravnim ponašanjem te je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike.

Uhićen je i doveden u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade, uz optužni prijedlog doveden je na sud.

Nakon saslušanja na sudu određena mu je mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 10 dana te je predan u Zatvor u Zadru.